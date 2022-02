Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Nissan Kicks

Nissan Kicks 2021 : formule gagnante

On le catégorise et on le vend comme un VUS. Et Nissan fait tout pour que son côté « camion » soit mis à l’avant-plan. Or, le Kicks n’est en réalité qu’une Versa à hayon nouveau genre, un peu plus haute sur pattes, mais qui conserve les qualités d’une bonne …