Nissan Kicks 2022 : urbain et coloré

Le VUS sous-compact de Nissan, le Kicks, a profité d’une bonne dose de mises à jour de mi-génération en 2021 et poursuit son chemin en 2022 sans changement majeur.

Il se décline en cinq versions : S, SV, SV Édition spéciale, SR et SR Privilège. Les prix varient de 20 548 $ à 25 748 $ (PDSF). Sinon, le Kicks se compare aux Chevrolet Trax, Hyundai Venue, Kia Soul et Toyota C-HR.

Le Guide de l’auto a mis à l’essai la mouture la plus huppée du Kicks afin de voir ce qu’elle a dans le ventre face à la concurrence. Voici ce que nous en avons pensé.

Jeune âme

Le Kicks se démarque grâce à son âme jeune et dynamique. Son design extérieur est bien réussi et il est possible de sélectionner une panoplie de couleurs de carrosserie — dépendamment des variantes.

Par exemple, la S propose les classiques nuances de noir, gris et blanc, mais aussi le bleu. De l’autre côté du spectre, la SR Privilège offre ces mêmes couleurs ainsi que le choix de cinq teintes à deux tons : blanc/noir, orange/noir, gris/noir, rouge/noir et bleu/noir. Par ailleurs, toutes les variantes SR ont droit à des jantes noires de 17 pouces.

L’habitacle s’avère étonnamment spacieux, autant à l’avant qu’à l’arrière. Le coffre est volumineux puisqu’il peut contenir 716 litres.

En conduite, les sièges fournissent un confort plutôt ordinaire. L’assise est longue, mais le dossier est un peu court. Les bancs sont rehaussés de Prima-Tex (similicuir) avec des garnitures et surpiqûres orange.

Pour la conduite urbaine

Le quatre cylindres 1,6 litre atmosphérique du Kicks produit une puissance de 125 chevaux et 115 lb-pi. Rien d’épatant, toutefois c’est suffisant pour la conduite urbaine. Soulignons malgré tout la maniabilité du VUS et sa bonne visibilité.

Le Kicks adopte un comportement nerveux, la boîte CVT travaille bien jusqu’à ce que vous atteigniez des vitesses supérieures à environ 60 km/h. À ce moment-là, la faible cavalerie se fait sentir. Par conséquent, planifiez vos manœuvres de déplacement sur autoroute.

Autre fait à mentionner, notre version à l’essai possédait des freins à disque aux quatre roues. La mouture de base — S — utilise (encore) des freins à tambour à l’arrière.

Par ailleurs, sachez que le Kicks offre uniquement un rouage à traction. Une motorisation hybride serait un atout, mais ça ne semble pas être dans les plans du constructeur.

Heureusement, et même si le Kicks n’a pas de fonction d’arrêt/démarrage, nous avons obtenu une cote de consommation de 6,9 L/100 km au terme de notre essai.

Système Bose Personal intéressant

Assis à bord, le conducteur est servi par une instrumentation au design particulier, pour ne pas dire inélégant. Le moniteur incorpore un écran de sept pouces avec un cadran à aiguille traditionnel.

En revanche, la présentation a l’avantage d’être ergonomique. Le modèle S aura uniquement des cadrans à aiguille.

Quant au système multimédia, il intègre un moniteur de huit pouces et inclut Apple CarPlay et Android Auto de série. Nous attirons votre attention sur la chaîne audio Bose Personal Plus à huit haut-parleurs avec un amplificateur intégré à l’appui-tête.

Ce dernier s’est avéré fort plaisant, puisque la proximité des haut-parleurs permet de profiter des nombreuses subtilités sonores qui ne sont pas toujours perceptibles en roulant. Notez que pour avoir accès à cette technologie, il faut opter pour la SR Privilège.

Sinon, comme le veut la tendance de l’industrie, le Kicks comprend plusieurs systèmes d’aide à la conduite. Parmi ceux-ci figurent notamment : l’alerte de circulation transversale arrière, le système de surveillance des angles morts et le système de freinage d’urgence automatique avec la détection des piétons.

Parmi d’autres commodités, notre version intégrait aussi le régulateur de vitesse intelligent et un écran de visualisation du périmètre (vision à 360 degrés).

Enfin, le Nissan Kicks est l’un des véhicules les plus spacieux de sa catégorie et il enregistre une consommation d’essence modérée, des arguments intéressants pour l’automobiliste.

Même si son principal point faible touche la puissance de son groupe motopropulseur, il n’en demeure pas moins que le Nissan Kicks est un véhicule très pratique en ville.

