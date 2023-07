Combien coûte... le Chevrolet Trax 2024?

Le Chevrolet Trax fait un retour en 2024 après une année d’absence. Assemblé en Corée du Sud, il s’agit du véhicule américain le plus abordable sur le marché. Par ailleurs, il partage de nombreux composants avec le Buick Envista qui débarque prochainement.

« C’est un véhicule beaucoup plus volumineux que par le passé. Il est 28 cm plus long que son prédécesseur. L’espace cargo est plus généreux et les places arrière sont drôlement plus spacieuses », mentionne le chroniqueur du Guide de l’auto, Antoine Joubert. Étrangement, le Trax est plus long et grand que le Chevrolet Trailblazer qui est pourtant situé au-dessus hiérarchiquement.

Pas de rouage intégral

Cinq versions du VUS sont offertes au consommateur à commencer par la LS. Pour un design un peu plus aventurier, l’Activ est muni de jantes de 18 pouces et d'éléments stylistiques distincts. Au sommet se trouve la 2RS avec ses roues de 19 pouces et son esthétique plus sportive — bien que cela ne change pas le comportement routier.

Photo: Guillaume Rivard

Étant le modèle d’entrée de gamme de la marque au nœud papillon, le Trax est doté d’un seul groupe motopropulseur. Son trois cylindres de 1,2 litre turbocompressé développe 137 chevaux et 162 lb-pi de couple. Il est uniquement disponible en traction. Pour les quatre roues motrices, il faut opter pour le Trailblazer.

« Le gros handicap, comme c’est un moteur de petite cylindrée, le turbocompresseur et le moteur travaillent tout le temps et ça fait en sorte que la consommation d’essence est relevée considérablement par rapport à la concurrence », explique Antoine. Il a obtenu 7,2 L/100 km de moyenne en conditions idéales.

Un comportement routier sain

« La tenue de route, ça va, parce que la maniabilité n’est pas vilaine. Le véhicule est bien assis au sol et les voies sont quant mêmes larges, donc c’est assez stable. Je vous dirais que c’est probablement le véhicule le plus stable de son segment pour faire de la conduite sur route », souligne Antoine.

Photo: Guillaume Rivard

Toutefois, le diamètre de braquage semble supérieur à plusieurs autres modèles de la concurrence, de sorte que l’expert recommande d’opter pour des jantes de taille inférieure à 19 pouces. Sinon, l’insonorisation de l’habitacle est bonne et le plaisir de conduire est amélioré grâce à une transmission automatique à six rapports plutôt qu’une boîte CVT.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Chevrolet Trax 2024… et dévoile sa gamme de prix!