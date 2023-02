Le Chevrolet Trailblazer se rafraîchit pour 2024

Lancé il y a trois ans, le Chevrolet Trailblazer de nouvelle génération (a-t-on besoin de rappeler qu’il n’a rien à voir avec ses robustes prédécesseurs de taille intermédiaire?) se paie une cure de rajeunissement pour l’année-modèle 2024.

Encore une fois, la gamme se décline en quatre versions : LS, LT, Activ et RS. Un rouage intégral est disponible, ce qui n’est pas le cas avec le tout nouveau Chevrolet Trax 2024.

À l’extérieur, on remarque que le Trailblazer profite de légers changements au niveau de la calandre, du pare-chocs avant ainsi que des phares et des feux arrière. Chacune des versions propose de nouveaux designs de roues en alliage. La sportive RS (en bleu sur les images) voit le diamètre de ses jantes augmenté jusqu'à 19 pouces.

Photo: Chevrolet

Deux couleurs de carrosserie s’ajoutent à la palette pour 2024, soit Copper Harbor (cuivre) et le même Cacti Green (vert pâle) qu’on a vu sur le Trax précédemment cité… sans oublier la nouvelle Corvette E-Ray! Un toit contrastant est toujours disponible sur les Trailblazer Activ et RS.

C’est à l'intérieur du véhicule qu’on retrouve le plus grand changement. L’écran central grandit à 11 pouces et s’accompagne d’un tableau de bord numérique de 8 pouces derrière le volant. Les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sont bien sûr installées et disponibles sans devoir brancher le téléphone avec un fil USB.

Photo: Chevrolet

Sous le capot, rien ne change. Deux moteurs à trois cylindres sont offerts. Le premier affiche une cylindrée de 1,2 litre, développe une puissance de 137 chevaux et est jumelé à une boîte à variation continue (CVT). Le second, de 1,3 litre et 155 chevaux, peut recevoir ladite CVT si l’on choisit la traction avant ou encore une boîte automatique conventionnelle à neufs rapports quand on sélectionne le rouage intégral.

Les prix du Chevrolet Trailblazer 2024 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente dans quelques mois. Les consommateurs qui s’intéressent aux VUS sous-compacts comme celui-ci doivent également savoir que le Kia Seltos se refait une beauté pour 2024 et que les populaires Hyundai Kona et Subaru Crosstrek arrivent de leurs côtés avec une nouvelle génération. D’ailleurs, ce dernier effectue ses débuts nord-américains jeudi au Salon de l’auto de Chicago. À ne pas manquer.

