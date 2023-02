Honda CR-V vs Subaru Forester 2023 : comparons les chiffres

Subaru Forester 2014-2018 : quoi savoir avant d’acheter?

Le Subaru Forester actuel a été lancé pour l’année-modèle 2019, n’offrant plus qu’un seul choix de moteur/transmission et toujours pas d’option hybride dans un segment où elles sont de plus en plus nombreuses. Il reste cependant un choix polyvalent et une valeur sûre pour les acheteurs, tant dans le neuf …