Les meilleurs VUS compacts en 2023

Parmi tous les VUS compacts offerts sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces véhicules sont les utilitaires sport les plus populaires au Québec. Ce sont les modèles préférés des consommateurs actuellement, qui plébiscitent leur conduite surélevée, leur rouage intégral et leur hayon, très pratique pour charger les affaires de toute la famille.

1-Toyota RAV4

Les années se succèdent et le Toyota RAV4 continue de dominer son segment avec autorité. Pour l’année modèle 2023, le véhicule ne change pas radicalement. On note seulement l’arrivée d’une version Woodland hybride qui se veut davantage hors route, Apple CarPlay et Android auto livrés de série ainsi qu’un système multimédia revu avec un écran agrandi.

Le VUS japonais dispose de nombreuses qualités, à commencer par son habitacle spacieux et pratique pouvant accueillir quatre personnes sans difficulté. Le coffre, dont la contenance oscille entre 949 et 1059 litres selon les versions, fait aussi partie des plus logeables de la catégorie. La qualité du roulement, très confortable et bien adapté à notre réseau routier québécois, est également appréciable.

Enfin, le fait de pouvoir choisir une version à essence, un hybride ou un hybride rechargeable (Prime) est aussi un bon point. Avec 68 km d’autonomie 100% électrique disponible sans consommer de carburant fossile, le RAV4 Prime est sans doute le plus pertinent de la gamme. Le problème, c’est que sa popularité est telle que la liste d’attente est démesurément longue.

Réputés pour leur excellente fiabilité, les déclinaisons électrifiées du RAV4 ont connu un raté important avec la corrosion précoce d’un câble d’alimentation qui n’était pas pris en charge par la garantie. Cela dit, le bilan d’ensemble demeure positif, ce qui a incité l’équipe du Guide de l’auto à laisser le RAV4 à la première place du classement.

2-Mitsubishi Outlander

En 2022, les membres de l’équipe avaient décidé de mettre le Mitsubishi Outlander et le Nissan Rogue à égalité. Après tout, les deux véhicules reposent sur la même base technique…

Sauf que Nissan a décidé de miser sur un moteur à 3 cylindres turbo plus complexe (sauf pour le modèle de base) et dont on ignore la fiabilité à long terme. C’est la raison pour laquelle le Rogue quitte notre classement des meilleurs VUS compacts.

Au contraire, le Mitsubishi Outlander continue de faire bonne impression. Le modèle à essence conserve le 4 cylindres de 2,5 litres et il est désormais possible d’opter pour une version PHEV. Cette mouture hybride rechargeable peut parcourir 61 kilomètres sans faire appel au moteur à combustion interne. En revanche, la consommation de carburant demeure supérieure à celle du RAV4 Prime une fois la batterie épuisée.

Plus généralement, l’Outlander est un VUS confortable et spacieux, qui s’est nettement amélioré comparativement au modèle sortant, en particulier la finition de l’habitacle et l’intégration technologique. Enfin, sa longue garantie (5 ans/100 000 km et 10 ans/160 000 km) est un avantage non négligeable pour les acheteurs qui souhaitent conserver leur véhicule longtemps.

3-Hyundai Tucson/Kia Sportage

La dernière marche du podium revient à un duo coréen : le Hyundai Tucson et le Kia Sportage. Récemment redessinés, ils se distinguent principalement par la richesse mécanique qu'ils offrent. Comme le Toyota RAV4, il est possible d’opter pour une mécanique exclusivement à essence, hybride, ou hybride rechargeable. L’autonomie annoncée est inférieure à Toyota et Mitsubishi puisqu’elle s’élève à 53 km pour le Tucson et 55 km pour le Sportage. Des mécaniques efficaces, même s’il est regrettable qu’elles soient réservées aux modèles les plus luxueux.

Sur la route, le Tucson se montre un peu plus plaisant à conduire que le Sportage. Les deux véhicules profitent également d’une bonne habitabilité, ainsi que d’un grand coffre, dont le volume approche ou dépasse les 1 000 litres selon la version retenue. Dans l’habitacle, nous avons toutefois préféré les commandes du Sportage, plus intuitives que celles du Tucson qui ne sont plus de vrais boutons physiques.