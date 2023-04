Que dois-je choisir entre une Subaru Outback Onyx et un Toyota RAV4 XLE?

Ma conjointe et moi hésitons entre la Subaru Outback Onyx et le Toyota RAV4 XLE. Chacun des vendeurs a admis que ces véhicules mettront entre 5 et 8 mois à arriver en concession.

Leur prix étant similaire, nous nous demandons vers lequel nous tourner, considérant un trajet quotidien de 60 kilomètres sur des routes de campagne, parfois difficiles en hiver.

Bonjour Charles,

Le Toyota RAV4 à essence est d’une grande fiabilité avec de faibles coûts d’entretien. Il s’agit non seulement du plus populaire de sa catégorie, mais aussi du véhicule le plus vendu au pays, hormis les camionnettes pleine grandeur. Maintenant, je recommande toujours très fortement à l’acheteur d’un RAV4 à essence de débourser 2 000 $ supplémentaires pour passer à l’hybride qui, effectivement, pourrait se faire attendre.

Photo: Toyota

Cependant, l’attente en vaut la peine, puisque vous économiserez environ 2 litres de carburant aux 100 km, bénéficierez d’une motorisation beaucoup plus silencieuse, d’un rouage intégral plus performant et d’une puissance accrue. Sans compter que la valeur de revente sera plus élevée en pourcentage qu’avec un modèle à essence.

De son côté, l’Outback vous offre une expérience de conduite bien distincte. Un produit plus confortable, une conduite plus agréable et surtout, un rouage intégral plus performant. Les sièges comme la position de conduite demeurent pour moi des atouts précieux, au même titre que sa maniabilité, faisant d’elle une voiture redoutable dans les pires conditions routières.

Photo: Dominic Boucher

Par contre, la puissance du moteur de base (2,5 litres) est modeste et les coûts d’entretien à long terme sont environ 30% plus chers que du côté de Toyota.

À choisir entre les deux produits que vous convoitez actuellement, je prendrais l’Outback. Celui-ci est également moins prisé des voleurs, puisque les VUS Toyota sont constamment la cible de malfaiteurs, d’où leur prime d’assurance élevée.

Toutefois, la version hybride du RAV4 pourrait me faire pencher en sa faveur, considérant les avantages précités et son très faible coût de possession à long terme. Bonne réflexion!

