Le Guide de l’auto essaie le Kia Sportage PHEV sur piste

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Kia Sportage sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Le VUS coréen possède une large gamme avec des versions à essence, hybride et hybride rechargeable, ici en essai. Parmi la concurrence, il se compare au Ford Escape PHEV, au Mitsubishi Outlander PHEV, au Toyota RAV4 Prime et à son jumeau non identique, le Hyundai Tucson PHEV.

Photo: NV Prod

Autonomie de 55 km

« Pour ce qui est de la motorisation, ce Kia Sportage à motorisation hybride rechargeable est animé par un moteur quatre cylindres 1,6 litre turbocompressé qui est secondé par un moteur électrique », explique Gabriel. La puissance combinée s’élève à 261 chevaux et le couple à 258 lb-pi.

« On annonce une autonomie électrique de 55 km, après quoi vous tomberez en mode thermique », poursuit Antoine. Il remarque qu’il est difficile d’exploiter la technologie en saison froide, puisque le moteur thermique s’active lorsque le chauffage est sollicité. Sinon, la consommation en mode hybride est de 6,7 L/100 km.

Photo: NV Prod

Comportement sain

Sur la route, l’utilitaire effectue un bon travail au quotidien. En revanche, nos deux chroniqueurs notent un petit irritant. « On sent que le moteur est un peu rugueux, affirme Gabriel. Ça manque de souplesse et [il] est un peu bruyant en accélération franche ».

Photo: Dominic Boucher

Parallèlement, Antoine souligne que le véhicule possède un équilibre supérieur par rapport à l’itération précédente. Le confort, le riche environnement et la présentation moderne de l’habitacle figurent parmi les points forts du Sportage.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto, qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!