Quel VUS pour remplacer mon Ford Escape 2018?

Bonjour,

J'ai un Ford Escape 2018 (à moteur 2 litres et 4 roues motrices), que j'adore.

J'aurais aimé le remplacer par le même modèle mais en version hybride branchable. Mais comme vous le savez, cette version n'est actuellement disponible qu'avec le rouage à traction. Vers quel modèle devrais-je me tourner ?

--------------------------------------------

Bonjour Marc,

Si vous hésitez avec un autre véhicule, j'en déduis que le rouage intégral est indispensable pour vous. Si l'on regarde du côté des autres VUS compacts hybrides rechargeables, le modèle qui domine actuellement est sans aucun doute le Toyota RAV4 Prime. Mais les délais de livraison sont tellement longs qu'il n'est même pas certain que vous puissiez mettre la main sur un exemplaire. Donc à moins de vous montrer très patient, ou d'envisager l'achat d'un modèle hybride non rechargeable, il vaut mieux regarder ailleurs.

Derrière le RAV4, le duo coréen Hyundai Tucson PHEV et Kia Sportage PHEV se démarque nettement. Les deux véhicules reposent sur la même base technique et font appel à un 4 cylindres turbo de 1,6 litre associé à une motorisation électrique. Grâce à une batterie de 13,8 kWh, l'autonomie 100% électrique s'élève à 53 km chez Hyundai et 55 km chez Kia. Bien que nous ayons trouvé le Tucson un peu plus dynamique à conduire, les véhicules se comportement globalement de la même manière. La différence se ferait donc selon vos goûts esthétiques ou du véhicule qui serait disponible le plus rapidement. Dans les deux cas, le fait de pouvoir bénéficier d'une garantie complète de 5 ans/100 000 km est également un atout.

Photo: Antoine Joubert

L'autre possibilité, c'est de vous tourner vers le Mitsubishi Outlander PHEV. Son design ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe du Guide de l'auto, mais son autonomie électrique intéressante (61 km), son espace intérieur généreux et sa garantie avantageuse (jusqu'à 10 ans/160 000 km pour le groupe motopropulseur) en font un véhicule digne de mention. En revanche, il faut garder à l'esprit que la consommation de carburant est élevée une fois la batterie épuisée. Lors de nos essais, elle a grimpé jusqu'à 9L/100 km en moyenne, ce qui est plus important que certains VUS à essence. Donc si vous pouvez recharger votre véhicule souvent, ce sera intéressant. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas rentabiliser pleinement votre achat.

Enfin, si vous souhaitez rester chez Ford, vous pourriez vous tourner vers le Lincoln Corsair Grand Tourisme, qui contrairement à l'Escape associé la technologie hybride rechargeable au rouage intégral. Mais son prix dépassant les 60 000 $ (transport et préparation inclus) et des taux de financement et de location élevés le rendent moins abordable que les modèles précédemment cités.

