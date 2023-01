Sony et Honda dévoilent leur nouveau concept de voiture électrique AFEELA

L’union entre les géants Sony et Honda en 2022 s’est matérialisée cette semaine au CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas avec le dévoilement d’un concept de voiture électrique.

Celui-ci deviendra un modèle de production qui sera vendu en Amérique du Nord sous la nouvelle marque AFEELA à compter du printemps 2026. Les réservations commenceront vers le début de 2025 et la production suivra en fin d’année dans l’une des usines fraîchement modernisées de Honda en Ohio.

Le nom AFEELA a été choisi parce que la coentreprise Sony Honda Mobility (SHM) veut mettre l’accent sur les sensations et la communication entre l’humain et la machine.

Du déjà vu

La voiture que vous voyez ici sur les images vous est sans doute familière. Normal, il s’agit d’une évolution du concept Sony Vision-S présenté à ce même CES en 2020. Longue de 4 895 mm, large de 1 900 mm et haute de 1 460 mm, elle est sensiblement de la même taille que la Honda Accord mais avec un plus long empattement… et un design radicalement différent!

L’extérieur présente en effet des lignes très fluides et aérodynamiques. Une caractéristique intéressante est la « barre média » à l’avant qui sert à communiquer des informations avec les piétons et les autres véhicules.

Photo: Sony Honda Mobility

L’habitacle est demeuré à peu près le même par rapport au concept Vision-S, incluant l’interface numérique qui s’étire sur toute la largeur de la planche de bord. La retrouvera-t-on telle quelle dans le futur modèle de série? Sans doute pas avec les deux écrans dans chaque coin qui affichent les images des caméras extérieures remplaçant les miroirs. Le demi-volant, lui, devait laisser place à un volant conventionnel sur le marché nord-américain.

SHM fait par ailleurs équipe avec le spécialiste des jeux vidéo Epic Games pour apporter une toute nouvelle dimension à l’expérience de divertissement à bord de la voiture.

Photo: Sony Honda Mobility

Des données techniques manquantes

Puisque le dévoilement a eu lieu au CES, SHM a préféré insister sur les aspects technologiques du concept AFEELA, à commencer par la plateforme numérique Snapdragon de Qualcomm Technologies qui servira à faire fonctionner divers systèmes, notamment ceux permettant une conduite autonome de niveau 3 dans certaines conditions.

Pas moins de 45 capteurs et caméras sont installés tout autour de la voiture et à l’intérieur, reliés à un processeur capable d’effectuer – tenez-vous bien – 800 trillions d’opérations à la seconde.

Photo: Sony Honda Mobility

La capacité de la batterie n’est pas précisée, ni l’autonomie promise. On sait qu’il y a deux moteurs électriques formant un rouage intégral (ceux du concept Vision-S généraient au total 536 chevaux). De plus amples détails techniques seront fournis dans les deux prochaines années. À suivre.

Entre-temps, Honda lancera de son côté un premier véhicule 100% électrique au Canada quelque part en 2024, soit le multisegment Prologue.

