Les 10 grandes annonces automobiles du CES 2023

Le Consumer Electronics Show (CES) se tient annuellement au début du mois de janvier à Las Vegas. C’est l’occasion idéale pour découvrir l’évolution et les innovations concernant les technologies électroniques qui nous entourent.

L’événement touche à tous les domaines, mais l’automobile prend plus en plus de place ces dernières années. En effet, de nombreux constructeurs profitent de l’exposition pour montrer leur savoir-faire et leur vision de l’avenir.

L'équipe du Guide de l'auto vous présente aujourd'hui son Top 10 des plus grandes annonces effectuées au CES 2023. C'est parti!