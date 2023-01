Project Arrow : le futur VUS électrique canadien dévoilé au CES

L'une des vedettes du CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas cette semaine est une création bien de chez nous : le Project Arrow, un concept de VUS électrique canadien.

Ce véhicule est une collaboration de près d’une soixantaine de fournisseurs au Canada et chapeauté par l’Association des fabricants de pièces automobiles (APMA). Il a été nommé en l’honneur de l’avion de chasse canadien Avro Arrow des années 1950.

Le développement du Project Arrow, lancé il y a environ trois ans, a été retardé comme bien d’autres par la pandémie, mais ce que vous voyez ici n’est plus une simple maquette ou une étude de style : le véhicule est réellement opérationnel.

What an amazing day here at CES in Las Vegas to unveil #ProjectArrow. So proud to be apart of this team to showcase 🇨🇦’s capabilities. Go Team Canada 🇨🇦 @APMACanada pic.twitter.com/9o2EfrkApQ