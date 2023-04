Volkswagen ID.7 2025 : une berline comme porte-étendard électrique

Aperçue avec un camouflage au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas en janvier, la berline électrique Volkswagen ID.7 a été dévoilée aujourd’hui lors d’événements simultanés à Shanghai, Berlin et New York. Ce qui nous est montré est un modèle de préproduction, mais la voiture qui arrivera sur le marché l’an prochain n’aura que de très légères différences.

S’inspirant largement du concept ID. Aero, l’ID.7 arbore quelques traits similaires avec les autres modèles de la famille ID., comme le multisegment ID.4, et utilisera d’ailleurs la même plateforme MEB. Comprenez toutefois qu’elle jouera un rôle de porte-étendard pour Volkswagen.

Longue d’un peu moins de cinq mètres, la Volkswagen ID.7 revendique un gabarit de berline intermédiaire comparable à celui de la défunte Passat, mais en plus aérodynamique (coefficient de traînée de 0,23). La principale différence, c’est sa ligne de toit beaucoup plus arquée et le fait qu’elle adopte un hayon à la place d’un couvercle de coffre ordinaire. Le volume de chargement s’élève à 532 litres, en passant.

Photo: Volk

Différents modèles de jantes en alliage ont été conçus pour cette voiture, d’un diamètre allant jusqu’à 20 pouces, mais leur disponibilité variera d’un marché à l’autre.

Priorité : confort

À bord, l’ID.7 inaugure une nouvelle interface de commande comprenant un écran central tactile de 15 pouces similaire à celui de la Tesla Model 3 et orienté vers le conducteur (bonne nouvelle : les icônes de réglage de la ventilation et des sièges sont toujours visibles), de même qu’un affichage tête haute avec réalité augmentée. Par ailleurs, l’instrumentation numérique derrière le volant se veut plus classique que dans l’ID.4. Idem pour la longue console centrale avec rangement fermé.

Photo: Volk

Comme on vous l’apprenait précédemment, le nouveau système de climatisation intelligent de l’ID.7 peut détecter quand le conducteur s'approche avec sa clé et commencer à rafraîchir l'intérieur pendant les chaudes journées d'été ou à le réchauffer quand il fait froid.

Des sièges avec massage, un éclairage ambiant, un toit ouvrant panoramique à opacité variable (qu’on peut contrôler par commande vocale) et une chaîne audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs de 700 watts sont disponibles en option. Les images montrent bien comment le long empattement accroît le dégagement pour les jambes aux places arrière.

Photo: Volk

Nouveau moteur plus puissant

Sur le plan technique, la ID.7 exploite un tout nouveau moteur électrique de 282 chevaux et 402 lb-pi de couple. Celui-ci entraîne les roues arrière. On se doute bien qu’une variante à deux moteurs et à rouage intégral suivra, mais il n’en est pas question encore.

Volkswagen parle d’un choix de deux batteries avec une capacité utilisable de 86 kWh et 77 kWh ainsi qu’une autonomie maximale d’environ 700 km et 615 km, respectivement. Malheureusement, seule la plus petite des deux sera offerte sur notre continent. Sachez aussi que les chiffres sont calculés selon la norme WLTP, donc les conducteurs nord-américains doivent plutôt s’attendre à parcourir autour de 500 km. Quant à la recharge rapide, elle pourra se faire jusqu’à 170 kW.

Photo: Volk

Il faut ajouter que des technologies de conduite semi-autonome (incluant les changements de voie sur l’autoroute) et de stationnement assisté (qui fonctionne même quand le conducteur se trouve à l’extérieur de la voiture) sont au programme également.

La Volkswagen ID.7 sera produite en Chine ainsi qu’à l’usine allemande d’Emden, cette dernière étant appelée à desservir les marchés européen et nord-américain. Plus de détails à son sujet seront communiqués dans les mois à venir. Et prenez note qu’en juin, la fourgonnette ID. Buzz à trois rangées de sièges fera ses débuts mondiaux et les réservations au Canada s’ouvriront au même moment.

