En vidéo : le concept Sony Vision-S passe le test sur la route

Pendant que se déroule l’édition virtuelle 2021 du CES, une voiture présentée il y a un an à la prestigieuse exposition de Las Vegas refait surface.

Le concept Vision-S du géant de l’électronique Sony a récemment effectué ses premiers essais sur les routes publiques, plus précisément en Autriche.

Peu de détails supplémentaires ont été fournis par la compagnie, qui s’est servie de son nouveau drone Airpeak pour filmer la voiture. Voici ce que ça donne :

Maintenant, quelle sera la prochaine étape? Sony n’entend toujours pas devenir un constructeur automobile, mais comme plusieurs autres compagnies, elle cherche à redéfinir l’automobile et tout le principe de la mobilité en général. Le concept Vision-S sert aussi à démontrer l’étendue de son savoir-faire technologique.

Cette berline électrique à rouage intégral utilise une plateforme pouvant être adaptée à différents types de véhicules de même que des systèmes capables de se mettre à jour à distance. Elle est propulsée par deux moteurs de 200 kilowatts (268 chevaux) qui permettent d’atteindre 100 km/h en 4,8 secondes. La suspension entièrement indépendante avec ressorts pneumatiques est ancrée à des roues de 21 pouces.

Pas moins de 33 capteurs et caméras sont répartis à l’extérieur et à l’intérieur du concept Vision-S, d’une part pour analyser la route sur 360 degrés et permettre une conduite autonome (passant de niveau 2 à niveau 4 à plus long terme), d’autre part pour veiller au bien-être des occupants.

L’habitacle fascine avec ses trois gros écrans d’infodivertissement.

Photo: Sony

Par ailleurs, l’expression faciale et les mouvements corporels du conducteur sont captés et déchiffrés pour évaluer le niveau d’attention. N’oublions pas la connectivité sur le réseau 5G et l’intelligence artificielle qui permet à la voiture d’apprendre les préférences des passagers et de mieux les servir.

Au risque de se répéter, on attend de voir la réplique d’Apple…