La voiture d’Apple n’est pas morte; voici quand elle sera prête

Après avoir mis de côté pendant plusieurs années son rêve de lancer une voiture électrique et autonome afin de développer son système d’infodivertissement pour l’automobile appelé CarPlay et d’autres technologies connexes, Apple aurait redémarré le fameux « projet Titan » en vue d’une production en 2024.

C’est ce que rapporte l’agence de presse Reuters en se basant sur des sources proches du géant californien, qui préfèrent garder l’anonymat.

Supervisée par Doug Field, un vétéran d’Apple qui a aussi travaillé chez Tesla, l’équipe en charge du développement avait été amputée de 190 employés en 2019, mais depuis ce temps, les choses auraient progressé, si bien que le fabricant du iPhone espère maintenant produire son véhicule d’ici trois ans.

Celui-ci exploiterait un nouveau type de batterie « radicalement » moins cher et permettant d’augmenter considérablement l’autonomie, au dire d’une troisième personne contactée par Reuters et qui aurait vu les plans de la batterie en question. Les détails techniques sont encore flous, toutefois.

Sans surprise, Apple n’a fait aucun commentaire pour l’instant.

Bien qu’elle soit conçue à l’interne, la future voiture d’Apple serait assemblée par un autre constructeur. En effet, malgré ses ressources incommensurables, la compagnie chercherait toujours à s’associer à un partenaire pour la production. Impossible d’avoir une idée du volume, par contre.

Cela dit, il est possible que les plans d’Apple changent à nouveau et que son projet de voiture ne devienne qu’un système de conduite autonome vendu à des tiers, chose qui a déjà été discutée dans le passé. Apple a ses propres capteurs LiDAR et entend bien sûr les perfectionner, mais a aussi approché quelques fournisseurs en vue d’une potentielle alliance.

Ce sera certainement un des développements à surveiller en 2021 et plus tard. Et vous, y croyez-vous à la voiture d’Apple?