CarKey : Apple transforme votre iPhone en clé de voiture

Apple CarPlay reçoit une vaste série d’améliorations

Apple CarPlay, qu’on retrouve dans de plus en plus de nouveaux véhicules afin d’offrir une expérience d’infodivertissement plus intuitive, vient de recevoir sa plus importante refonte et mise à jour depuis ses débuts en 2014. Le géant californien a présenté le tout hier lors de sa conférence annuelle mondiale des …