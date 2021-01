Véhicules électriques : Hyundai discute avec Apple

Hyundai aurait entamé des discussions avec Apple en vue d’une collaboration dans le domaine des véhicules électriques et des batteries, selon ce que rapporte le quotidien Korea Economic Daily.

Dans une déclaration faite à l’agence de presse Reuters ainsi qu’à la chaîne de nouvelles CNBC, le constructeur coréen précise toutefois que ces discussions sont à un stade très préliminaire et que rien n’a encore été décidé. N’empêche, la nouvelle a rapidement fait bondir l’action de Hyundai de 20%.

Comme nous l’avons écrit vers la fin de décembre, Apple aurait relancé son plan de concevoir une voiture électrique et autonome – le fameux « projet Titan » – en vue d’une production en 2024 dans le meilleur des cas.

Photo: AFP

Bien qu’elle soit développée à l’interne, la future voiture du géant technologique serait assemblée par un autre constructeur et compterait sur l’appui de plusieurs partenaires. Maintenant, nous savons que Hyundai pourrait peut-être jouer un rôle.

Rappelons que Hyundai a dévoilé il y a quelques semaines sa plateforme modulaire électrique globale (E-GMP) destinée à une nouvelle génération de véhicules et offrant plus de flexibilité aux ingénieurs et aux designers pour accroître la sécurité, l’espace intérieur, la performance et l’autonomie.

Des sources auraient également confié à Reuters qu’Apple envisage d’exploiter un nouveau type de batterie « radicalement » moins cher et permettant d’augmenter considérablement l’autonomie. Les détails techniques sont encore flous, cependant.

Apple n’a fait aucun commentaire pour l’instant, donc c’est à suivre.

