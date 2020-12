Alpha Ace : un coupé électrique rétro qu’on veut avoir ici!

Vous aimez la Honda e? Alors vous risquez de craquer pour la toute dernière création d’Alpha Motor Corporation. Cette jeune entreprise basée à Irvine, en Californie, vient de dévoiler l’Alpha Ace, un coupé électrique d’allure rétro qui n’est pas sans rappeler l’Alfa Romeo GT Junior produite de 1966 à 1971.

Le superbe travail des designers nous montre qu’il est possible de concevoir un véhicule électrique sans tomber dans la folie des lignes ultra futuristes, comme c’est le cas du Tesla Cybertruck, par exemple. La carrosserie de couleur gris métallique appelée « Blue Seraph » nous laisse un peu de glace, mais plusieurs autres teintes seront disponibles.

Avec son devant tronqué, sa posture basse, son profil joliment courbé qui plonge vers l’arrière ainsi que ses pneus surdimensionnés (sur des jantes de 16 à 18 pouces, au choix), l’Alpha Ace adopte un look unique et sportif qui laisse présager une conduite amusante.

Photo: Alpha Motor Corporation

En termes de dimensions, elle mesure à peine 4,18 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,45 mètre de haut. Son habitacle de type 2+2 signifie que les places arrière conviennent davantage à des bagages qu’à des passagers. Le coffre, étonnamment, atteint presque 400 litres.

Le décor intérieur deux tons est caractérisé par un poste de pilotage minimaliste et spacieux. Les poignées de portières intérieures sont remplacées par des sangles, la longue et étroite console centrale est détachée de la planche de bord et cette dernière élimine toutes les commandes pour ne conserver qu’un gros écran tactile. Même le volant n’a que deux boutons.

Photo: Alpha Motor Corporation

Pour ce qui est de la performance, l’Alpha Ace possède une batterie sous le plancher qui alimente un moteur électrique transférant sa puissance aux roues arrière. La voiture pèse 1 632 kilos et accélère de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en six secondes. Quant à l’autonomie, elle devrait s’élever à plus de 400 kilomètres.

Les plans de commercialisation de l’Alpha Ace ne sont pas encore tout à fait précisés, mais les réservations aux États-Unis ont déjà commencé. Le prix demeure également inconnu. On aimerait vraiment avoir cette voiture ici!

En vidéo : Les voitures électriques, des jouets pour les riches?