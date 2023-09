Honda dévoilera une voiture sport électrique à Tokyo dans un mois

Rumeur : après l’Integra, Honda pourrait ramener la Prelude

En avril dernier, le constructeur japonais Honda nous apprenait que deux des 30 modèles électriques qu’il compte lancer à l’échelle mondiale d’ici 2030 seront des voitures sport : une plus classique et une autre qui jouera un rôle de porte-étendard. La seconde représentera probablement la marque Acura et il pourrait …