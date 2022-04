Honda : deux voitures sport électriques d'ici 2030

Dans une présentation en ligne lundi soir, le constructeur japonais Honda a annoncé qu'il allait investir l’équivalent de 50 milliards $ CAD sur dix ans dans l'électrification et les logiciels, et ce, en vue d’atteindre son objectif de se débarrasser complètement des moteurs à combustion d'ici 2040.

La décennie actuelle verra Honda lancer 30 modèles électriques de genres variés à l’échelle mondiale. Fait intéressant, deux d’entre eux seront des voitures sport : une plus classique et une autre qui jouera un rôle de porte-étendard, probablement sous la marque Acura. Une NSX ressuscitée? C'est possible.

« Le plaisir de conduire se transposera à nos modèles dans l’ère de l’électrification », a promis Toshihiro Mibe, président et chef de la direction de Honda.

Photo: Honda

À compter de 2030, tous ces véhicules devraient représenter une production annuelle supérieure à 2 millions d'unités. Honda prévoit d’ailleurs de construire deux usines d’assemblage en Chine et aussi d’en avoir une spécialement dédiée aux véhicules électriques en Amérique du Nord.

Rappelons que le premier modèle 100% à batterie de Honda sur notre marché sera un VUS appelé Prologue. Lui et son équivalent d’Acura seront développés conjointement avec General Motors et commercialisés en 2024, après quoi les deux constructeurs uniront à nouveau leurs forces pour une nouvelle série de véhicules électriques abordables (principalement des multisegments compacts) attendus vers 2027.

Honda a toujours aussi l’intention de lancer une nouvelle génération de véhicules basés sur une plateforme exclusive appelée « e:Architecture » à compter de la seconde moitié de la présente décennie, en priorisant l’Amérique du Nord.

Photo: Honda

De plus, à l’instar de Toyota et de Nissan, Honda développe à l’interne des batteries à semi-conducteurs (avec électrolyte solide) qui seront plus stables et plus performantes pour une meilleure autonomie que celles au lithium-ion que l’on connaît actuellement. Tel qu’annoncé durant la présentation de lundi, une ligne de production pilote devrait être en opération au printemps 2024.

