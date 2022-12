Google débarque dans la nouvelle Honda Accord

Habituez-vous à ce genre d’union entre la techno et l’automobile. Depuis déjà des années, des constructeurs automobiles s’associent à des géants de la tech. C’est maintenant autour de Honda d’intégrer certains services de l’un de ces géants: Google.

En effet la nouvelle Honda Accord 2023 sera la première voiture de Honda à intégrer dans son système d'infodivertissement l’expertise de Google. On pourra donc retrouver et utiliser l’Assistant Google, Google Maps et Google Play avec les plus récents services et applications compatibles.

L'environnement sera encore celui de Honda, mais vous pourrez accéder à l’expertise de Google pour certaines applications. Il y aura aussi la possibilité de personnaliser la position de vos applications.

Photo: Honda

Une association pleine de gros bon sens

Google dans nos voitures, c’est logique. Google sait faire de bonnes applications et il a un assistant efficace qui permet d’interagir avec notre voiture sans être distrait par des manipulations physiques. Les yeux sur la route, les mains sur le volant.

Un autre avantage d’intégrer Google, c’est la possibilité d’avoir dans notre voiture une partie de notre vie numérique. Si vous naviguez déjà dans l’environnement de Google sur vos ordinateurs et/ou téléphones, beaucoup de données vous suivront sur la route. Exemple: vos contacts, vos historiques de balado, votre historique Google Maps et plus encore. Dans le quotidien ça se traduit de la façon suivante: vous cherchez un restaurant sur Google Maps sur votre ordinateur de bureau et une fois dans votre voiture, cette recherche se retrouve dans votre historique, pas besoin d’effectuer une autre recherche pour afficher l’itinéraire.

Photo: Capture d'écran

Et si tout ça ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours utiliser l’écran tactile de 12,3 pouces pour profiter de la compatibilité du système avec Apple CarPlay ou Android Auto.

Ces associations sont loin d’être. Ce sera bientôt une guerre sans merci entre Google, Apple et même Amazon, dont le système Alexa commence peu à peu à être intégré à certains modèles automobiles.

