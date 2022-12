En studio : Vague de nouveautés chez Honda en 2023

L’année 2022 est très importante pour Honda, puisqu’elle symbolise un renouvellement de plusieurs modèles de sa gamme de véhicules.

Dans cette présente capsule En studio, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy font un survol des nouveautés pour 2023 chez Honda.

Honda Civic Type R

Photo: Antoine Joubert

La Honda Civic de nouvelle génération a vu le jour en 2022, mais la version de haute performance Type R se faisait attendre. Enfin sur nos routes, son moteur quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé produit une cavalerie de 315 chevaux et un couple de 310 lb-pi. Le tout est jumelé à une transmission manuelle à six rapports.

« La déclinaison Type R est une voiture fantastique, mais évidemment, elle s’adresse à une poignée d’acheteurs », mentionne Antoine. En effet, seulement 546 unités seront commercialisées sur une période de trois ans, précise-t-il.

Honda CR-V

Photo: Antoine Joubert

Fraîchement débarqué, le CR-V arbore des lignes épurées, mais toujours génériques. Les moutures LX (traction et traction intégrale), Sport et EX-L emploient un moteur 1,5 litre turbo de 190 chevaux.

« Il y a une nouvelle déclinaison hybride qui est uniquement offerte en version Touring. Elle coûte 51 000 $... ça fait extrêmement mal », se désole Antoine. Honda promet une consommation de 6,4 L/100 km.

Honda Accord

Photo: Honda

La berline intermédiaire revient pour une 11e génération avec un nouveau design et une série de technologies de dernier cri. En revanche, notre expert exprime une certaine déception.

« Il n’y a pas de rouage intégral ni de version hybride rechargeable. [On reste] dans l’hybride traditionnel ».

Honda HR-V

Photo: Dominic Boucher

Plus spacieux que l’itération précédente, le HR-V utilise maintenant un moteur 2,0 litres de 158 chevaux et de 138 lb-pi de couple. Plus maniable que son grand frère le CR-V, le VUS sous-compact possède un volume de coffre de 691 litres – 1 559 litres lorsque les sièges sont rabattus.

Honda Pilot

Photo: Honda

Complètement redessiné pour 2023, le Pilot affiche une présentation intérieure plus moderne et offre plus de technologies. « La nouvelle génération du Pilot a un look plus costaud tout en ayant plus de carrure », remarque Antoine.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour connaître toutes les nouveautés chez Honda.