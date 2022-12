En studio : la Honda Civic bientôt détrônée?

Avec sa hausse de prix considérable, est-ce que la Honda Civic risque de perdre son titre de la voiture la plus vendue au Canada? Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se sont penchés sur la question au cours de cette nouvelle capsule En studio.

« Depuis 1998, Honda trône au sommet des ventes dans la catégorie des voitures », mentionne Antoine. D’ailleurs, la Civic est fabriquée en Ontario, à l’usine d’Alliston.

À titre informatif, la Civic est servie sous la forme d’une berline ou d’une compacte à hayon. La boîte manuelle est toujours disponible également. Ceux qui désirent plus de performances peuvent se tourner vers la Si à 200 chevaux ou la toute nouvelle Type R de 315 chevaux.

Photo: Antoine Joubert

« L’usine roule à plein régime. On ne construit pas moins de voitures qu’on en fabriquait dans le passé. La seule différence, c’est qu’elle coûte beaucoup plus cher et qu’on achemine une majorité de la production aux États-Unis », explique Antoine.

Mais cette situation fait en sorte qu’une autre voiture risque très bien de détrôner la Civic au chapitre des ventes… Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour le découvrir!