Combien coûte… la Honda Civic Type R 2023?

La Honda Civic Type R de nouvelle génération est une voiture rarissime et très convoitée. En effet, 546 unités seront commercialisées sur une période de trois ans. Il s’agit également du seul modèle du constructeur nippon à être fabriqué au Japon.

Sur le plan esthétique, la sportive arbore des lignes beaucoup plus fluides que par le passé. Elle est aussi plus large, plus longue et plus basse que la version antérieure.

« On a une belle petite palette de couleurs pour une voiture qui est franchement dynamique et immensément plus jolie que le modèle qu’elle remplace », estime le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: Antoine Joubert

Plus puissante

« Pour cette nouvelle génération, la puissance passe à 315 chevaux et le couple à 310 lb-pi. C’est donc une augmentation de 9 chevaux et 11 lb-pi — pour un poids de 1 425 kg, ce qui est quand même assez léger », souligne Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Les performances sont à couper le souffle. En effet, la Type R boucle le 0 à 100 km/h en environ cinq secondes.

Sur la route, la Type R démontre ses prouesses de vraie sportive avec son levier de vitesse et sa direction qui répond au doigt et à l’œil. « C’est une véritable voiture sport. Précise au niveau de la conduite, et ce, beaucoup plus qu’une Golf R et encore plus qu’une GR Corolla », note le chroniqueur.

Position de conduite parfaite

À bord, les sièges baquets procurent la position de conduite idéale, même s’ils n’offrent pas beaucoup d’ajustements. « Ce ne sont pas des sièges de marque comme Recaro — ils sont maison —, mais Honda les a magnifiquement bien développés ».

Photo: Antoine Joubert

« Cette voiture est vraiment un coup de cœur pour moi parce que le plaisir de conduire est au cœur de la machine », se réjouit Antoine.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Honda Civic Type R 2023… et dévoile sa gamme de prix!