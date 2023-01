24 ans plus tard, la Toyota Corolla détrône la Honda Civic

Honda Civic vs Toyota Corolla 2023 : comparons les chiffres

La Honda Civic et la Toyota Corolla sont deux grandes rivales depuis des décennies. D’une part, la Civic plaît aux amateurs de conduite sportive avec la Si et la nouvelle Type R de plus de 300 chevaux. De l’autre, la Corolla offre une motorisation hybride abordable et la GR Corolla …