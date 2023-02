Combien coûte... la Honda Accord 2023?

La Honda Accord se renouvelle en 2023 pour entamer sa onzième génération. Elle arbore une nouvelle esthétique et comprend des technologies de dernier cri également.

En revanche, le segment des berlines intermédiaires est en net déclin au Canada, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis. « L’an dernier uniquement, les ventes de l’Accord ont baissé de 42 % et à peine 3 700 unités ont trouvé preneur », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Face à cette impopularité, Honda a simplifié la gamme de l’Accord…

Photo: Antoine Joubert

Catalogue réduit

Seulement trois modèles sont livrables, à commencer avec la version de base EX qui est animée par un moteur 1,5 litre turbocompressé. Il produit une puissance de 192 chevaux et un couple de 192 lb-pi. Le 2 litres turbo brille par son absence, puisqu'il a été retiré de la gamme.

Les variantes Sport et Touring emploient un quatre cylindres 2 litres muni de la technologie hybride. « On exploite la même motorisation hybride que le modèle de précédente génération. On a revu à la baisse la puissance qui passe de 212 à 204 chevaux, mais le couple est augmenté à 247 lb-pi », précise Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Au chapitre de la consommation, l’Accord EX boit 7,3 L/100 km, alors que les moutures électrifiées affichent une cote de 5,3 L/100 km. C'est un tantinet plus élevé que sa principale concurrente, la Toyota Camry (5,1 L/100 km).

Évolution

Sur la route, Antoine note que le comportement routier de l’Accord est plus raffiné que par le passé. Le confort est rehaussé, notamment grâce à une meilleure insonorisation de l'habitacle et aux sièges offrant un bon support.

Photo: Antoine Joubert

Parmi ses déceptions, il mentionne que le siège du passager ne peut pas s’ajuster en hauteur, et ce, peu importe la variante. De plus, les versions hybrides sont dotées de jantes de 19 pouces de série, ce qui nuit principalement à la consommation de carburant.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Honda Accord 2023… et dévoile sa gamme de prix!