Les ventes de véhicules neufs au Canada en hausse de 7 % en 2021

Après une année 2020 marquée par le pire de la pandémie de COVID-19, l’industrie automobile a rebondi en 2021, mais pas autant que certains l’espéraient en raison de la pénurie de semi-conducteurs et d’autres problèmes d’approvisionnement.

Avec 1,66 million d’unités, les ventes de véhicules neufs au Canada ont augmenté de 6,9% par rapport à l’année précédente, selon Automotive News Data Center. Elles restent toutefois à quelque 300 000 unités du total enregistré en 2019.

Pour une 13e année de suite, Ford a dominé tous les autres constructeurs automobiles au pays en 2021, vendant 243 447 véhicules neufs. Toyota et General Motors suivent avec 225 215 et 217 475, respectivement. Comme aux États-Unis, le géant japonais a réussi à battre GM au Canada.

Soulignons la performance du groupe Hyundai-Kia, qui se classe quatrième avec 210 377 unités. Kia a même battu son record canadien de ventes en 2021, écoulant 79 198 véhicules.

Parmi les marques qui ont augmenté le plus leurs ventes, on note Genesis (212,5%), Chrysler (150,1%), Mitsubishi (46,9%), Tesla (37,3%), Porsche (29,7%) et Volkswagen (25,1%).

À l’inverse, Fiat (-65,4%), Dodge (-51,7%), Jaguar (-13,9%), Buick (-3,8%), MINI (-3%) et Chevrolet (-2,6%) ont eu une année 2021 beaucoup plus difficile.

Sans surprise, la Série F de Ford (F-150 et Super Duty) reste le véhicule le plus vendu au pays avec 116 401 exemplaires livrés. Du côté des voitures, la Honda Civic a résisté à l’assaut de la Toyota Corolla grâce à des ventes de 43 556 unités, conservant ainsi sa couronne pour une 24e année consécutive.

Le Guide de l’auto publiera dans les prochains jours le top 10 des voitures et des VUS/camions les plus vendus au Canada en 2021, alors restez à l’affût.

