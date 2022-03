Kia : 14 véhicules électriques d’ici 2027, dont deux camionnettes

Suivant l’annonce d’hier de Hyundai-Genesis de lancer 17 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2030, c’est maintenant au tour de l’autre compagnie coréenne, Kia, d’accélérer ses plans.

Dans une présentation aux investisseurs qui s’est tenue aujourd’hui, le président et chef de la direction Ho Sung Song a détaillé le « Plan S » rajusté de Kia, promettant 14 nouveaux véhicules électriques d’ici 2027 avec l’objectif d’en vendre 1,2 million d’unités globalement d’ici la fin de la présente décennie, soit 36% de plus que prévu initialement.

Le plan précédent visait 11 véhicules électriques d’ici 2026. Un montant équivalent à près de 30 milliards $ canadiens sera investi par Kia au cours des cinq prochaines années.

Photo: Kia

Évidemment, ce ne sont pas tous ces nouveaux modèles qui atterriront en Amérique du Nord, mais la compagnie dit vouloir offrir des solutions pour tous les consommateurs, c’est-à-dire dans différents styles et différentes fourchettes de prix.

Deux des 14 modèles électriques en question seront des camionnettes, ce qui sera une première pour Kia. L’une sera réservée aux marchés émergents, mais l’autre devrait venir chez nous. Malheureusement, il n’y a pas plus de détails à son sujet pour le moment. Par contre, on apprend que des VUS et des camionnettes électriques seront fabriqués aux États-Unis dès 2024.

Après le multisegment EV6 et le VUS à trois rangées EV9 (dérivé du concept du même nom de 2021 et commercialisé quelque part en 2023), attendez-vous à des berlines, des modèles à hayon et d’autres utilitaires. Kia mentionne aussi que l’EV6 ne sera pas le seul à proposer une version haute performance GT.

Photo: Kia

Au fait, l’EV9 inaugurera la nouvelle technologie de conduite semi-autonome appelée AutoMode (l’équivalent de Super Cruise chez GM ou Blue Cruise chez Ford). De plus, il sera le premier véhicule de Kia à bénéficier de mises à jour logicielles à distance et à offrir des fonctionnalités numériques sur demande. Le reste de la gamme emboîtera le pas vers 2025.

Un mot en terminant sur les batteries : Kia s’attend à ce que la capacité totale nécessaire pour ses véhicules augmente de 13 GWh actuellement à 119 GWh en 2030. Avec l’aide de ses sociétés conjointes en Indonésie et d’autres partenaires, le fabricant coréen espère accroître la densité énergétique des batteries de 50% (pour plus d’autonomie) et de réduire leur coûts de 40%, toujours d’ici 2030.

En vidéo : Le designer Karim Habib présente le concept Kia EV9