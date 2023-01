GM étudie la possibilité de lancer une petite camionnette électrique

La nouvelle camionnette Chevrolet Montana de deuxième génération dévoilée en décembre pour le marché brésilien n’a pas manqué de susciter de l’intérêt jusque chez nous. Et pour cause. Étant donné la forte demande pour le Ford Maverick, on peut se demander si General Motors ripostera tôt ou tard.

Cette semaine, le constructeur a présenté à un petit groupe de journalistes américains une maquette d’une camionnette compacte dans son studio de design de véhicules électriques situé à Warren, au Michigan.

Selon ce que rapporte Automotive News, le modèle n’a que deux portes, une caisse de chargement longue de moins de 4,5 pieds et des dimensions globales légèrement inférieures à celles du Maverick, voire du Hyundai Santa Cruz. Son design est décrit comme futuriste et sportif.

GM n’a pas encore donné le feu vert au projet (qui ne porte pas de nom), mais voudrait s’en servir pour tâter le pouls des consommateurs. Ce ne serait pas un véhicule pour le travail, plutôt pour les loisirs.

Photo: Antoine Joubert

L’autre grande différence par rapport au Maverick que vous voyez ci-dessus serait bien sûr la motorisation électrique. Aucune donnée technique n’est disponible pour l’instant, évidemment. L’idée serait d’en faire un modèle très abordable, avec un prix de base de moins de 30 000 $ américains.

Voyez donc ça comme la Bolt des camionnettes électriques, sauf avec la nouvelle plateforme Ultium de GM et non celle de la sous-compacte à hayon. Dans un monde de Chevrolet Silverado EV, de GMC Sierra EV et Hummer EV, de Ford F-150 Lightning, de Rivian R1T et de Ram 1500 Revolution, un tel modèle n’aurait aucun concurrent direct. Ford a déjà confirmé qu'une seconde camionnette électrique s'en venait, mais reste à savoir s'il s'agit d'un Maverick électrique ou pas.

À notre avis, le projet semble davantage répondre à des marchés comme le Mexique ou l’Amérique du Sud. Les camionnettes à cabine simple n’ont plus beaucoup la cote ici. Combien de célibataires ou de couples voudraient d’une mini camionnette avec une mini caisse? D’un autre côté, le prix alléchant pourrait faire pencher la balance.

