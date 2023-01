Ram 1500 Revolution : voici le futur camion électrique de Ram

Après Ford et GM, c’est finalement au tour de Ram de dévoiler sa camionnette électrique tant attendue. Le tout a eu lieu jeudi dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas.

Le design du Ram 1500 Revolution est assez spectaculaire et plus osé que ceux des F-150 Lightning, Silverado EV et Sierra EV, mais comprenez qu’il s’agit d’un concept. Le modèle de production sera présenté dans les prochains mois et lancé sur le marché en 2024. Le chef de la direction de Ram, Mike Koval Jr., nous a expliqué qu’il conservera une majorité des éléments que vous voyez ici.

Beau et brutal

Voilà comment la compagnie décrit son camion électrique. Les phares à DEL en forme de fourche et les emblèmes RAM illuminés sur la calandre et les portières avant sont animés et lui confèrent une signature unique. Le faciès intègre par ailleurs une plaque de protection et de nouveaux crochets de remorquage pivotants. Puis, sous le capot, on retrouve un coffre de rangement dont la capacité n’est pas précisée mais qui semble plus petit que celui du F-150 Lightning.

Photo: Stellantis

Derrière, les compartiments RamBox de chaque côté de la caisse sont plus volumineux et le hayon multifonction de Ram est bien sûr au programme. Ce dernier peut être commandé électriquement tout comme le port de recharge, les marchepieds latéraux et la marche d’accès à la caisse. Pour leur part, les roues d’apparence unique mesurent 24 pouces de diamètre et sont chaussées de pneus de 35 pouces. Elles sont ancrées à une suspension pneumatique adaptive avec nivellement automatique.

Le Ram 1500 Revolution adopte l’architecture STLA Frame de Stellantis sous la forme d’un châssis de camion classique (body on frame), d’où la séparation entre la cabine et la caisse. Sous un toit entièrement vitré composé de panneaux à opacité réglable, la première mesure environ 10 cm de plus en longueur que la cabine double d’un Ram ordinaire et les portières de style saloon créent une gigantesque ouverture, sans montant au centre. Attendez-vous à ce que ce ne soit pas le cas sur le modèle de série. Idem pour les caméras qui remplacent les rétroviseurs.

Photo: Stellantis

Innovateur

Deux autres particularités intéressantes de la conception de ce camion électrique méritent d’être soulignées. D’abord, des glissières sont intégrées au plancher du coffre avant, de la cabine et de la caisse, ce qui permet d’ajuster infiniment la position des sièges, de la console et des éléments d’ancrage.

Ensuite, la cloison escamotable entre la cabine et la caisse, semblable à celle du Silverado EV, permet de charger des objets d’une longueur allant jusqu’à 18 pieds (en utilisant aussi le coffre avant). Ce n’est pas tout : des strapontins sont intégrés à même ladite cloison pour créer une troisième rangée de sièges! On peut également les sortir du camion au besoin. C’est brillant comme idée, mais encore une fois, leur présence dans le futur modèle de production est incertaine.

Photo: Stellantis

La console centrale, elle aussi amovible, peut se transformer en surface de travail. D’ailleurs, ce ne sont pas les solutions pratiques ni les possibilités de configuration qui manquent à bord. Les sièges avant, par exemple, peuvent pivoter pour favoriser les échanges avec les autres occupants. Quant aux deux écrans tactiles de 14,2 pouces chacun, celui du haut est coulissant alors que celui du bas offre trois positions différentes selon la tâche désirée. On peut même l’enlever pour s’en servir comme une tablette ailleurs dans le camion.

Des chiffres à venir

Ce n’est pas un hasard si Ram a choisi le CES pour dévoiler le concept 1500 Revolution, puisque l’accent est mis sur la technologie. Mentionnons l’assistant personnel doué d’intelligence artificielle, l’affichage tête haute avec réalité augmentée de même que le mode « Shadow » permettant au camion de suivre son propriétaire quand celui-ci marche devant (via des commandes vocales). Mike Koval nous a raconté en entrevue qu’il s’agit de sa fonctionnalité préférée.

Photo: Stellantis

Ram promet une autonomie, des recharges ainsi que des capacités de remorquage et de charge utile en tête de la catégorie, rien de moins. On a hâte de connaître les chiffres, car très peu nous ont été fournis.

Pour le moment, on sait que le Ram 1500 Revolution emploie deux moteurs, un rouage intégral, un système de direction aux quatre roues allant jusqu’à 15 degrés et une architecture électrique de 800 volts. En se branchant à une borne rapide de 350 kW, environ 10 minutes suffisent pour regagner 160 km d’autonomie. Ram a aussi dévoilé au CES une borne de recharge intelligente et robotisée pour la maison (appelée Ram Charger) qui facilitera la vie des propriétaires.

Tel que mentionné plus tôt, le modèle de production du Ram 1500 électrique sera dévoilé dans les prochains mois, alors suivez Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

