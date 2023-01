Nissan s’intéresse de plus en plus à une camionnette électrique

Les camionnettes électriques déjà sur le marché ou sur le point de l’être sont toutes des modèles pleine grandeur vendus à gros prix. Mais certains constructeurs préparent aussi des alternatives plus compactes ou du moins y songent. Ford, General Motors, Volkswagen et Kia sont du nombre, même Audi et VinFast.

Est-ce que Nissan s’ajoutera à la liste? De nouvelles informations nous laissent croire que oui.

Le fabricant japonais, qui devrait éliminer bientôt le Titan aux États-Unis comme il l’a déjà fait au Canada pour ne conserver que le Frontier, pourrait en effet se diriger dans cette voie. Le président du conseil consultatif des concessionnaires Nissan chez nos voisins du Sud, Tyler Slade, a déclaré à Automotive News que les concessionnaires de la marque voudraient bien d’une camionnette intermédiaire électrique dans leur gamme.

Photo: Nissan

Selon lui, un modèle de la taille du Frontier serait logique d’un point de vue commercial, étant donné les ventes nettement supérieures de ce dernier par rapport à celles du Titan.

À l’été 2021, une rumeur courait que Nissan envisageait également une camionnette plus petite que le Frontier, une sorte de rivale directe au Ford Maverick et au Hyundai Santa Cruz. Toutes les options semblaient alors sur la table, incluant une variante électrique.

Photo: Nissan

Il ne faut pas oublier non plus le concept Surf-Out (ci-dessus) que Nissan a présenté en novembre 2021. Bien sûr, le design était très futuriste et loin de ressembler à un modèle de production, mais l’idée est quand même là.

Si 15 nouveaux véhicules électriques de Nissan doivent bel et bien arriver sur le marché d’ici la fin de la décennie dans le cadre de son plan « Ambition 2030 », pourquoi l’un d’eux ne serait-il pas une camionnette? Espérons que de nouveaux développements dans le dossier surviendront cette année.

En vidéo : Les camionnettes électriques qui sont ou seront bientôt sur nos routes