Une camionnette VinFast pourrait voir le jour

Le désir du constructeur vietnamien VinFast de percer le marché nord-américain commence logiquement par des VUS spacieux comme les VF 8 et VF 9, qui arriveront d’ici la fin de l’année, puis trois autres modèles plus compacts, les VF 5, VF 6 et VF 7, attendus quelque part en 2023.

Mais il semble que ce ne soit qu’un début. Une camionnette pourrait suivre, selon ce qu’a affirmé l’un des hauts dirigeants de VinFast, Craig Westbrook, lors d’un événement récent.

Pourquoi pas? Les camionnettes électriques sont « the next big thing », comme on dit – allant des Ford F-150 Lightning et Rivian R1T à de futurs modèles tels que le Chevrolet Silverado EV et le Scout du groupe Volkswagen.

Il faut savoir aussi que VinFast a déposé une demande de brevet en 2020 pour un concept de camionnette futuriste signé Italdesign. Le plan à l’époque impliquait un moteur à essence, mais la compagnie pourrait facilement changer son fusil d’épaule et miser sur l’électrique à la place.

Quant à la production, elle se ferait sans aucun doute dans la nouvelle usine que VinFast prévoit de construire aux États-Unis dans la deuxième moitié de 2024.

Photo: Julien Amado

L’année 2024 est aussi le moment où VinFast modifiera son programme de location de batterie, un élément qui le diffère de tous les autres fabricants de véhicules électriques et qui peut refroidir certains clients potentiels pour le moment. Tel que mentionné précédemment, les batteries offertes par VinFast pour ses VF 8 et VF 9 exigeront un abonnement mensuel selon un plan fixe (kilométrage illimité) ou flexible (500 km plus un tarif par kilomètre excédentaire).

En effectuant une réservation cette année qui comprend un abonnement au plan fixe, les coûts seront gelés pour la durée de vie du véhicule, même après les reventes subséquentes. De plus, la garantie de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale.

Comme Le Guide de l’auto l’a découvert lors de sa visite au siège social de VinFast, l’entreprise est à prendre au sérieux, mais elle devra faire ses preuves en termes de fiabilité.

En vidéo : Le constructeur vietnamien VinFast ouvre ses portes au Guide de l'auto