Nissan dévoile quatre nouveaux concepts qui démontrent sa vision du futur

En même temps que l’annonce de son plan d’électrification pour la décennie à venir, qui comprend 23 nouveaux modèles à l’échelle mondiale d’ici 2030 dont 15 à motorisation entièrement électrique, Nissan a dévoilé quatre concepts qui se tournent résolument vers le futur, notamment avec des principes et des technologies de conduite autonome.

Chacun s’adresse à une clientèle spécifique et arbore un design qui s’éloigne radicalement de la gamme de véhicules actuelle du constructeur japonais. On vous les présente!

Nissan Chill-Out

Photo: Nissan

Sans doute un peu plus proche de la réalité que les trois autres, du moins de l’extérieur, le Chill-Out est un VUS qui repose sur la même plateforme que l’Ariya, attendu sur nos routes en 2022. Ses roues surdimensionnées et son profil de coupé lui donnent une allure vraiment sportive. À l’intérieur, dont l’accès est facilité par les portières qui s’ouvrent en directions contraires, le volant peut se rétracter en mode « sans conducteur », par exemple pour permettre aux occupants de regarder un film sur le très large écran multimédia.

Il sera intéressant de voir si le petit VUS qui doit remplacer la LEAF vers 2025 s’inspirera de ce concept. Nissan ne donne pas non plus de chiffres quant à l’autonomie, mais on pourrait s’attendre à ce qu’elle varie entre 321 et 482 kilomètres comme l’Ariya.

Nissan Surf-Out

Photo: Nissan

Les camionnettes électriques retiennent beaucoup l’attention ces temps-ci bien qu’aucune ne roule encore au Canada. Le concept Surf-Out est peut-être la réponse de Nissan aux Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV et Tesla Cybertruck de ce monde.

Visuellement, ce modèle à cabine simple se démarque par son panneau avant translucide offrant une étrange vue de l’intérieur. Le hayon personnalisable intègre de son côté un rectangle lumineux et de drôles d’icônes à la place des feux. Fait intéressant : un couvercle teinté peut s’installer par-dessus la caisse de chargement pour transformer la camionnette en une sorte de coupé.

Nissan Max-Out

Photo: Nissan

Les cabriolets sont presque une espèce en voie d’extinction, mais Nissan nous fait rêver avec le roadster électrique Max-Out. Malgré des lignes très fluides, le design ne plairait assurément pas à tout le monde, mais comme le nom l’indique, l’habitacle est configuré pour un maximum d’espace. Bizarrement, un seul des deux sièges possède un appuie-tête, mais on aime le gigantesque pare-brise plongeant qui doit certes offrir une meilleure vue de la route.

Nissan Hang-Out

Photo: Nissan

Enfin, le concept Hang Out est un multisegment avec portières coulissantes qui veut redéfinir l’espace et l’expérience pour les passagers. Les sièges avant peuvent pivoter pour faire face à ceux d’en arrière et ainsi faciliter la conversation – en mode de conduite autonome, bien sûr!

Autre option : transformer le véhicule en salle de cinéma en tournant tous les sièges vers l’arrière où se trouve un écran géant. N’oublions pas l’aspect utilitaire, comme cet abri qui se déploie à partir du toit – idéal en camping.

En studio : Quel est l’avenir de la Nissan Versa?