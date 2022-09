Des Toyota Corolla converties en camionnettes électriques au Canada

De vieilles Toyota Corolla, même âgées d’une bonne dizaine d’années, peuvent rendre encore de précieux services, par exemple à des étudiants et jeunes travailleurs ou encore à des familles qui recherchent une deuxième voiture fiable et peu coûteuse.

Il est même possible d’en transformer… en camionnettes électriques! C’est ce que fait depuis récemment Upcycle Green Technology, une entreprise de Stratford à l’Île-du-Prince-Édouard. Après avoir planché sur des prototypes au cours des deux dernières années, elle se dit maintenant prête à prendre des commandes pour les clients intéressés.

Mais pourquoi la Corolla? Il faut savoir que le couple à la tête d’Upcycle Green Technology, Natal Antonini et Magali Freiberger, est originaire du Brésil, un pays où les camionnettes sont très populaires. Selon eux, il existe un marché actuellement pour de tels véhicules au Canada.

Photo: Upcycle Green Technology

Bien sûr, leurs camionnettes basées sur des Corolla de 10e génération (2009-2013) n’ont rien à voir avec un Ford Maverick ou un Hyundai Santa Cruz, par exemple, mais Antonini estime qu’elles pourraient attirer de nombreux gestionnaires de parcs de véhicules ainsi que des travailleurs autonomes et entrepreneurs comme des plombiers, électriciens, paysagistes et autres pour qui une caisse ouverte peut s’avérer utile, mais qui n’ont pas besoin d’un modèle plus gros et assoiffé d’essence.

Dans une entrevue à CBC, l’ingénieur en chef parle d’un coût en électricité de seulement 2,50 $ par 100 km. L’autonomie n’est guère généreuse, soit environ 150 kilomètres, mais le prix envisagé a de quoi séduire : 35 000 $. Plus d'une vingtaine de ces camionnettes auraient déjà été réservées après versement d’un dépôt.

Photo: Upcycle Green Technology

Un second modèle doté d’une plus grande autonomie et vendu à un prix supérieur figure dans les plans également. Avec le soutien des gouvernements provincial et fédéral de même que l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Upcycle Green Technology s’attend à fabriquer 100 véhicules par année au départ, puis à augmenter la production.

Plus près de nous, à Varennes, la compagnie Ecotuned s’est fait connaître en remplaçant le moteur à essence de camionnettes Ford par un système de propulsion entièrement électrique. Elle est aujourd’hui détenue en majorité par les fabricants d’autobus Girardin et Blue Bird.

