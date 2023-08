Rumeur : la future Toyota Corolla pourrait accoucher d’une camionnette

Pourquoi pas le nouveau Mitsubishi Triton en Amérique du Nord?

Le Mitsubishi Triton de nouvelle génération a été dévoilé et lancé sur le marché cette semaine en Thaïlande. Il sera ensuite commercialisé dans d’autres pays de la zone Asie-Océanie, dont le Japon et l’Australie. Pourquoi pas chez nous? L’engouement pour les camionnettes compactes et intermédiaires est plus fort que jamais …