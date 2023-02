Volkswagen n'abandonne pas le projet d'une camionnette

En 2018, Volkswagen a présenté, au Salon de l’auto de New York, l’Atlas Tanoak, une camionnette prototype dérivée du VUS Atlas. L’année suivante, au même salon, Volkswagen a dévoilé le Tarok, une seconde camionnette. Et depuis, plus rien. Pas de son, ni d’image.

À l’occasion du Salon de l’auto de Chicago, Le Guide de l’auto s’est entretenu avec Hein Schafer, vice-président senior des ventes pour Volkswagen aux États-Unis. Il nous a assuré que le constructeur allemand n’avait pas abandonné le projet de commercialiser une camionnette pour le marché nord-américain. On se rappellera que sur d’autres marchés, Volkswagen propose déjà l’Amarok.

M. Schafer nous assuré comprendre l’importance d’avoir une camionnette dans le catalogue américain et canadien. En contrepartie, il a fait preuve de réalisme en affirmant que la priorité actuellement était de développer, assembler et commercialiser des VUS électriques.

Il a également précisé que minces étaient les chances que cette éventuelle camionnette soit dotée d’un moteur à combustion. Ainsi, dans un élan de spéculation, on pourrait être amené à croire que cette camionnette serait équipée d’un moteur électrique. À cet effet, M. Schafer a mentionné que les constructeurs américains ont d’abord priorisé le marché de la camionnette pleine grandeur avec les Ford F-150 Lightning. Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV et Ram 1500 REV. Ainsi, il a laissé sous-entendre que Volkswagen pourrait développer une camionnette de plus petit format.

Photo: Martin Meiners

Toujours dans un élan spéculatif, nous pourrions imaginer que cette future camionnette soit vendue sous la bannière Scout. Au printemps 2022, Volkswagen avait confirmé son intention de développer un VUS et une camionnette électrique dotées de capacités hors route. En 2020, Volkswagen a acquis le nom « Scout ». Rappelons que l’International Harvester Scout est un authentique 4X4 introduit au début des années 1960.

Chez Volkswagen, on est également conscient que le marché de la camionnette est une chasse gardée des constructeurs américains. Du coin de l’œil, on regarde évoluer des marques comme Toyota tenter de tirer son épingle du jeu depuis de longues années dans un segment où la compétition est féroce.

Qui plus est, en raison de la taxe chicken, Volkswagen est bien au fait que cette éventuelle camionnette, si jamais elle devait voir le jour, devrait être assemblée aux États-Unis.