Toyota dit de ne pas s’assoir dans le siège du passager du Corolla Cross

Le Toyota Corolla Cross est l’un des meilleurs VUS sous-compacts sur le marché, parfait pour une petite famille avec un budget de 30 000 $. Et depuis peu, l’ajout d’une variante hybride le rend encore plus intéressant.

Mais si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est que le constructeur a émis un rappel pour près de 110 000 exemplaires non hybrides des années 2022 et 2023 en Amérique du Nord, dont exactement 13 806 au Canada. Et le problème n’est pas anodin : le coussin gonflable frontal du côté droit pourrait ne pas se déployer correctement en cas d’impact. Une erreur de fabrication dans la planche de bord serait en cause.

Photo: Toyota

Vu le risque accru de blessure, voire de décès, Toyota recommande de ne pas s’assoir dans le siège du passager avant des modèles visés jusqu’à ce que la réparation soit effectuée.

Les informations dont nous disposons jusqu’à maintenant ne permettent pas de savoir si des personnes ont été blessées par le mauvais déploiement d’un coussin gonflable dans le Corolla Cross. Toyota n’a pas commenté la situation.

Ce qui est certain, c’est que les modèles rappelés devront être inspectés et, le cas échéant, subir un remplacement d’une partie de la planche de bord. Les propriétaires concernés recevront un avis dans les prochaines semaines. Entre-temps, il est possible de consulter le site de Toyota Canada dédié aux rappels et campagnes de sécurité.

