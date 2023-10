Toyota imagine une camionnette et un Land Cruiser électriques

À l’aube du Salon de la mobilité du Japon (anciennement appelé le Salon de l’auto de Tokyo), Toyota en a surpris plusieurs en dévoilant des images de deux concepts électriques, dont une camionnette.

Celle-ci, baptisée tout simplement EPU (Electric Pick-up), est de taille compacte et suggère une hypothétique rivale aux Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz de ce monde, autrement dit une camionnette qui viendrait se positionner en dessous du Tacoma.

Toyota propose une cabine pleine grandeur à quatre portes faisant partie d’une structure monocoque. Notez que l’empattement mesure 3,35 mètres. Par contre, la longueur exacte de la caisse n’est pas mentionnée. Ni le volume du coffre avant, d’ailleurs.

Photo: Toyota

Pour ce qui est du design, le concept EPU a l’air résolument moderne sans tomber dans l’extravagance, comme si cette camionnette électrique pouvait entrer en production demain matin. C’est une autre histoire à l’intérieur, où le décor se veut plus futuriste bien qu’il conserve un aspect utilitaire.

La planche de bord réduit au minimum les commandes et laisse toute la place à du rangement, tandis qu’une large dalle numérique se tient devant un demi-volant de type yoke (semblable à celui du bZ4X offert au Japon).

Photo: Toyota

Toyota avait brièvement présenté en décembre 2021 un autre concept de camionnette électrique qui s’apparentait davantage au Tacoma. Quels sont donc ses plans exactement? On espère pouvoir vous en dire plus cette semaine alors que l’équipe du Guide de l’auto sera sur place au Salon de la mobilité du Japon pour couvrir les nouveautés de Toyota.

Land Cruiser électrique

Tel que mentionné en introduction, un second concept électrique du géant nippon vient de faire surface. Appelé Land Cruiser Se, il n’a visuellement rien à voir avec le nouveau Land Cruiser qui fera un retour sur le marché canadien pour l’année-modèle 2024, uniquement avec une motorisation hybride. Les proportions sont certes similaires, mais pas l’empattement très étiré comme c’est habituellement le cas des modèles à batterie.

Photo: Toyota

Encore là, il n’y a pas vraiment de détails techniques. On peut vous dire pour l’instant que le concept emploie une architecture monocoque contrairement au Land Cruiser à essence et qu’il peut assoir sept personnes sur trois rangées. Toyota vante son couple abondant et le décrit comme étant idéal pour les excursions hors route.

Le Land Cruiser Se semble encore plus loin d’être prêt à entrer en production, mais les conducteurs qui aiment jouer en dehors des sentiers battus ont la preuve que Toyota ne les a pas oubliés à l’ère de l’électrique. C’est à suivre!

