Le Guide de l'auto découvre le nouveau Toyota Land Cruiser 2024

De passage à Salt Lake City au Utah, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a pu visiter le Land Cruiser Heritage Museum et découvrir en parallèle, le nouveau Toyota Land Cruiser 2024.

Le musée regroupe une centaine de véhicules et présente l’histoire complète du Land Cruiser. En effet, plusieurs modèles proviennent des États-Unis, mais aussi du Canada et de l’Australie, notamment. Bref, c’est un endroit à visiter!

Retour du Land Cruiser

Après plus de 30 ans d’absence, le Toyota Land Cruiser fait un retour sur le marché canadien. « C’est le nom le plus mythique jamais commercialisé par Toyota et le plus ancien également puisqu’on l’a lancé en 1958 », explique Antoine.

Le modèle d’entrée de gamme arbore des phares ronds et plusieurs éléments extérieurs en plastique. L’intérieur comprend des sièges en tissus. « Il n’y a que peu d’équipement de luxe à bord de cette version-ci, mais toute la technologie que l’on souhaite obtenir pour avoir de véritables capacités hors route est là ».

Photo: Toyota

Sous le capot de toutes les variantes se trouve un moteur quatre cylindres 2,4 litres turbocompressé jumelé à un moteur électrique. La puissance maximale combinée s’élève à 326 chevaux et le couple à 465 lb-pi de couple. Une transmission à huit rapports accompagne le tout et la capacité de remorquage monte à 6 000 lb.

Prix à venir…

Le modèle d’entrée de gamme se vend autour de 55 000 $ US. Malheureusement, les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés au moment d’écrire ces lignes. Le Toyota Land Cruiser débarquera sur le sol canadien au début de 2024.

Photo: Toyota

« Il faut savoir que toute la technologie que l’on va retrouver dans ce véhicule — en matière de conduite hors route et de puissance — et parce qu’on a la technologie hybride, la facture va grimper considérablement », conclut Antoine.