Le légendaire Toyota Land Cruiser revient au Canada!

Le Toyota Land Cruiser, ce grand et robuste VUS qui avait été retiré du marché canadien en 1996 (au profit du Lexus LX), reviendra finalement chez nous. Le constructeur a confirmé la nouvelle jeudi en émettant un très bref communiqué.

« 65 ans d’histoire... avec pareil héritage, on peut décider de ralentir le rythme ou de se réinventer. Évidemment, nous avons opté pour la seconde option. D’autres détails suivront. »

L’image publiée par Toyota pour nous mettre en appétit montre la silhouette de deux véhicules : le Land Cruiser de nouvelle génération à droite et le FJ40 Land Cruiser original à gauche.

Photo: Toyota

Attention, toutefois. Le Land Cruiser qui nous est destiné ne sera pas basé directement sur le Lexus LX. Il s’agira d’un VUS encore plus musclé et aventureux similaire au nouveau Lexus GX 2024 dévoilé en juin. Ailleurs dans le monde, ce modèle sera connu sous le nom Land Cruiser Prado.

Selon les rumeurs, différentes touches rétro distingueront le Land Cruiser nord-américain. Par exemple, on devrait retrouver des phares circulaires rappelant le FJ40. C’est ce qu’avait fait aussi le FJ Cruiser.

Photo: Toyota

Le véhicule emploiera l’architecture TNGA-F de Toyota, conçue pour les camionnettes et grands VUS axés sur la conduite hors route (Tundra, Tacoma et Sequoia entre autres), de même qu’un V6 biturbo de 3,4 litres. Ce moteur devrait délivrer une puissance de 349 chevaux et un couple de 479 lb-pi via une transmission automatique à dix rapports, de quoi remorquer jusqu’à 8 000 livres. Le groupe motopropulseur hybride i-Force Max du Tundra pourrait également figurer au menu, avec 437 chevaux et un couple de 583 lb-pi.

Est-ce que ce sera pour l’année-modèle 2024 ou 2025? Un dévoilement officiel surviendra plus tard cette année. Gardez le contact pour tout savoir sur le nouveau Toyota Land Cruiser!

