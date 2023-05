Toyota dévoile (enfin!) tous les détails concernant le Tacoma 2024

La refonte de produits chez Toyota, c’est toujours un processus très exhaustif! Et après avoir tranquillement stripteasé sa camionnette intermédiaire Tacoma au cours des derniers mois, le constructeur lève finalement le voile sur celle qu’on attendait avec grande impatience.

Au menu : relooking physique complet, deux moteurs dont un hybride, nouvelles technologies et une toute nouvelle variante. Et ça, c’est juste le début! Sur le plan du style, on a rehaussé de nombreux éléments, sans pour autant trahir le look Tacoma que l’on connait déjà, probablement dans le but de ne pas froisser les puristes. On reconnait la forme de sa calandre, qui est entourée d’éléments empruntés à la ligne de design de son grand frère Tundra comme les blocs optiques, par exemple.

Photo: Toyota

La camionnette Tacoma est offerte en configurations de caisses de 5 et de 6 pieds, avec une cabine double à quatre portières ou une nouvelle cabine à deux portières baptisée XtraCab (qui sera offerte plus tard chez nous). Au Canada, il sera livré en variantes SR5, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, Trailhunter et TRD Pro.

Le côté lumineux de l’i-Force (et de la boite manuelle!)

Tout d’abord, on a remercié le V6 de 3,5 litres pour ses loyaux services et on propose dorénavant deux motorisations 4 cylindres turbocompressées. La première est d’une cylindrée de 2,4 litres et déballe une cavalerie de 278 chevaux et un couple de 317 lb-pi. Ce moulin loge sous le capot des modèles de base et est livrable avec un choix de transmission manuelle à six rapports (eurêka!), ou une boite automatique à 8 rapports.

Photo: Toyota

Ceux qui choisissent la boite manuelle seront légèrement pénalisés au chapitre de la performance, avec 8 chevaux et 7 lb-pi de couple en moins. On doit également souligner que la troisième pédale n’est pas offerte sur le modèle de base SR5, mais bien uniquement sur les modèles TRD Sport et TRD Off-Road.

Toyota met également son expertise hybride à l’œuvre avec la motorisation l’i-Force MAX livrable. Celle-ci jumelle le 2,4 litres turbocompressé à une transmission à 8 rapports qui intègre un moteur électrique relié à une batterie de 1,87 kWh. Le tout développe une cavalerie de 326 chevaux et un couple étonnant de 465 lb-pi.

Vous aurez peut-être deviné que la boite manuelle n’est pas offerte avec cette motorisation, principalement à cause du système hybride.

Au chapitre de la capacité de remorquage, c’est similaire au modèle sortant avec 6,500 livres pour les modèles munis du moteur i-Force jumelé à la boite automatique à huit rapports. Par contre, on retranche 500 livres de capacité pour les versions munies de l’hybride i-Force MAX. Au Canada, le nouveau Tacoma est offert en configuration 4x4 exclusivement.

Photo: Toyota

Un habitacle entièrement retapé

Une refonte complète comprend typiquement un habitacle renouvelé. Et le segment des camionnettes intermédiaires jadis dépourvu de commodités obtient dorénavant le meilleur de ce que les constructeurs ont à offrir à ce chapitre. Outre la nouvelle thématique esthétique, les variantes de base obtiennent notamment un nouvel écran de 8 pouces pour le système d’infodivertissement qui passe à la toute dernière interface de Toyota. Les variantes plus cossues offrent un écran plus volumineux de 14 pouces.

On retrouve un bloc de 7 pouces dans les variantes de base, tandis qu’on passe à un bloc de 12,3 pouces sur les variantes supérieures. Le Tacoma vante également plus d’espace de rangement et une connectivité améliorée notamment grâce à la « clé numérique » qui permet au conducteur de déverrouiller, démarrer et activer diverses fonctions à l’aide de son téléphone intelligent.

Photo: Toyota

Des modèles parés à jouer dans la bouette

Le Tacoma ne serait pas un Tacoma s’il ne rehaussait pas ses capacités hors route, non seulement pour répondre à la demande de ses fidèles clients, mais également pour rivaliser avec la compétition américaine qui montre de plus en plus les dents à cet égard. D’ailleurs toutes les variantes Tacoma à part la SR5 XtraCab sont livrées d’office avec une suspension multibras/ressorts à l’arrière qui replace les lames.

On y va donc avec « la totale » pour la variante TRD Pro, qui est livrée d’office avec le moteur hybride i-Force Max appuyé par un différentiel verrouillable électronique de série à l’arrière. L’artillerie lourde est également déployée côté châssis avec une suspension Fox à soupape de dérivation interne ajustables en trois positions à l’avant et des amortisseurs à réservoirs auxiliaires à l’arrière.

Le Tacoma TRD Pro est évidemment placardé de plaques de protection sous le véhicule pour garder ses organes vitaux intacts, mais il est également chaussé de pneus d’un diamètre de 33 pouces Goodyear Territory R/T. Toyota a notamment équipé la cabine du TRD Pro d’une nouvelle sellerie IsoDynamic qui ajoute un système d’amortisseurs sous les sièges avant visant à contrebalancer les mouvements de caisse pour assurer le confort du conducteur et son passager.

Photo: Toyota

De plus, une toute nouvelle variante s’ajoute au peloton Tacoma : la Trailhunter. Cette dernière est spécifiquement développée pour l’overlanding. Même si nous doutons fortement que celle-ci soit élue par les acheteurs pour son look d’enfer plus que pour ses caractéristiques techniques, elle ne donne certainement pas sa place en termes de capacités.

En plus de ses caractéristiques physiques comme une admission d’air de type snorkel qui longe le pilier A, un arceau tubulaire fixé dans la caisse, on pousse également la note au chapitre du châssis avec une suspension Old Man EMU (OME) développée par la reconnue firme australienne ARB. Des équipements utiles pour les aventures en contrées lointaines sont également inclus, comme un convertisseur AC de 2400W, un compresseur à air intégré dans la caisse et un tas d’autres gadgets.

Photo: Toyota

Les fans de Tacoma ont le nom du modèle tatoué sur le cœur, et le constructeur semble tout faire pour les charmer avec une camionnette plus performante, plus technologique et plus téméraire hors des sentiers battus.

Il ne reste qu’à espérer que la motorisation hybride demeure fiable, et que le prix ne cause pas de crise cardiaque. Les modèles armés de la motorisation turbocompressée i-Force seront livrés vers la fin de l’année 2023, tandis que ceux munis du moulin hybride débarqueront seulement au printemps 2024. Les prix seront annoncés dans les prochains mois.

