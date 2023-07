Toyota Land Cruiser : un nouvel aperçu et la date du dévoilement annoncée

Plus tôt ce mois-ci, Toyota a annoncé dans un bref communiqué que le grand et robuste Land Cruiser reviendra prochainement sur le marché canadien après l’avoir quitté en 1996. L’image publiée pour nous mettre en appétit montrait la silhouette de deux véhicules : le FJ40 Land Cruiser original face au Land Cruiser de nouvelle génération.

Aujourd’hui, Toyota nous fait cadeau d’un second aperçu en plus de confirmer que le dévoilement aura lieu le 1er août à 21h20 (HNE), donc dans moins d’une semaine.

On peut voir, de profil, une partie du devant du nouveau modèle et, en arrière-plan, un FJ62 Land Cruiser vu de face. C’est visiblement ce dernier qui a inspiré les designers de Toyota, notamment pour les phares rectangulaires (non pas circulaires comme le laissaient entendre des rumeurs) et la calandre à quadrillage.

Photo: WheelsAge

Le bas du pare-chocs est beaucoup plus massif que le Land Cruiser d’antan et même que le nouveau Lexus GX 2024 dévoilé en juin, sur lequel la nouvelle génération sera basée. En passant, ce modèle sera connu sous le nom Land Cruiser Prado ailleurs dans le monde.

Photo: Lexus

Son architecture TNGA-F, conçue pour les camionnettes et grands VUS axés sur la conduite hors route (Tundra, Tacoma et Sequoia entre autres), devrait s’accompagner d’un V6 biturbo de 3,4 litres. Le cas échéant, la puissance devrait atteindre 349 chevaux et le couple, 479 lb-pi, de quoi remorquer jusqu’à 8 000 livres. Le groupe motopropulseur hybride i-Force Max du Tundra pourrait également figurer au menu, avec 437 chevaux et un couple de 583 lb-pi.

Le Guide de l’auto pourra vous partager toutes les informations au sujet du nouveau Toyota Land Cruiser à la suite de son dévoilement le 1er août en soirée, alors c’est un rendez-vous!

