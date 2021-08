Toyota célèbre le 70e du Land Cruiser avec un modèle rétro

Dans notre réalité automobile actuelle, les « vrais » véhicules utilitaires se font rares. En effet, les constructeurs nous vendent leurs multisegments comme étant robustes et aptes à fournir des performances hors route redoutables, mais bon nombre d’entre eux ne sont que des versions surélevées des voitures qu’ils visent à remplacer.

Le Toyota Land Cruiser, lui, peut être qualifié de vrai « truck ». Construit sur un châssis en échelle, il allie la fiabilité des composantes mécaniques signée Toyota avec toute la quincaillerie nécessaire pour conquérir les pires conditions.

Toyota a récemment dévoilé les spécifications concernant le modèle 2022 du Land Cruiser – qui ne débarquera probablement pas en Amérique du Nord -, et la branche australienne du constructeur a du même coup dévoilé une édition spéciale à production limitée célébrant les 70 ans du modèle. Il sera offert en trois configurations, soit camionnette cabine simple, camionnette cabine double et en configuration utilitaire.

Le septuagénaire arbore un look résolument rétro avec des éléments visuels qui commémorent le look carré longtemps arboré par le Land Cruiser. L’un des éléments les plus marquants est le logo sur la grille de calandre à l’avant qui utilise le lettrage « TOYOTA » au lieu de l'emblème ovale de la marque nippone. Et il y a également les pare-chocs qui ne sont pas de couleur assortie, une caractéristique d’antan en bonne et due forme.

Photo: Toyota

Dans l’habitacle, les occupants pourront profiter d’un intérieur aux accents rudimentaires, avec une sellerie en cuir noir, des garnitures en imitation bois sur le tableau de bord et des commandes analogiques pour le plaisir des nostalgiques et puristes du modèle. Des emblèmes spécifiques au modèle sont également parsemés à l’intérieur ainsi que sur la carrosserie.

Sous le capot, ce Land Cruiser est propulsé par un moteur V8 turbodiesel de 4,5 litres qui déploie une puissance de 202 chevaux et un couple de 317 lb-pi. Le tout est canalisé aux quatre roues via une transmission manuelle à cinq vitesses – aucune boite automatique n’est offerte.

Seulement 600 exemplaires de cette édition spéciale du Land Cruiser seront fabriqués, et tous seront vendus en Australie.

Rappelons que le Toyota Land Cruiser n'est pas commercialisé au Canada. Or, il est possible pour les gens d'ici de se procurer un Lexus LX, une version endimanchée de l'iconique 4x4 japonais.