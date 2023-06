Lexus GX 2024 : aventurier maintenant, hybride plus tard

Cette semaine, Lexus ne s’est pas contentée de dévoiler le TX dans le cadre de l’événement international organisé au Texas. En effet, la marque de luxe du groupe Toyota en a également profité pour dévoiler la nouvelle génération du GX.

Le Guide de l’auto était présent sur place pour couvrir l’événement.

Déclinaison haut de gamme du Toyota Land Cruiser, qui n’est d’ailleurs pas commercialisé au Canada, il se positionne entre le nouveau TX et le LX au sein de la gamme de Lexus. Au Québec, le constructeur en a vendu précisément 32 exemplaires en 2022. Nous sommes bien conscients que notre Belle Province n’est absolument pas le marché visé lorsqu’un tel véhicule est développé. Le constructeur admet vouloir augmenter ce nombre avec cette nouvelle génération.

Photo: Germain Goyer

Un coup de crayon plus moderne

Les amateurs de VUS traditionnels seront ravis d’apprendre que le GX 2024 continue de reposer sur un châssis en échelle. Il s’agit de la plateforme GA-F qui est empruntée à l’actuelle génération du Lexus LX 600. Comme vous pouvez le constater en analysant les photos, la nouvelle mouture propose un style passablement plus moderne que le modèle sortant et tente d’adopter une allure plus costaude et aventurière. Comme si Lexus voulait charmer les acheteurs de Land Rover.

Notons que l’empattement a été allongé de 60 millimètres et que le véhicule a été élargi de 95 millimètres.

À l’intérieur, un écran tactile de 14 pouces prend place au centre de la planche de bord. L’instrumentation numérique de 12,3 pouces est également offerte de série.

Le GX peut accueillir jusqu’à sept occupants. Les acheteurs pourront opter pour une banquette ou deux sièges capitaine à la deuxième rangée.

Photo: Germain Goyer

Tendance hors route

La tendance vers l’aventure est forte en ce moment et même les grands VUS de luxe n’y échappent pas. Au cours de ce dévoilement, les déclinaisons Overtrail et Overtrail+, une première pour ce modèle, ont définitivement capté toute l’attention. Ces deux versions sont le résultat du projet Overtrail initié dans le cadre du Tokyo Outdoor Show qui s’est tenu plus tôt cette année. Lexus a l’ambition d'améliorer les capacités hors route sans pour autant sacrifier le luxe, le confort et le raffinement.

Ces deux versions se démarquent notamment par une peinture extérieure deux tons ainsi que des pneus de 33 pouces All-Terrain chaussés sur des jantes de 18 pouces. Bien sûr, les versions Overtrail et Overtrail+ ont droit à des plaques de protection en aluminium. On note également la présence d’un différentiel verrouillable électroniquement à l’arrière. Sinon, le GX a droit à un système à quatre roues motrices permanent et à un différentiel Torsen à glissement limité.

Pour le moment, les versions Overtrail et Overtrail+ ne sont pas équipées d’une troisième rangée. Il n’est pas impossible qu’elles puissent en être dotées éventuellement.

Hybride à venir

Le GX laisse derrière lui l’ancien moteur V8. La nouvelle génération reçoit un moteur V6 biturbo de 3,4 L. Ce bloc développe une puissance de 349 chevaux et un couple de 479 livres-pied. Il est accouplé à une transmission automatique à dix rapports.

Photo: Germain Goyer

Les versions Signature, Premium, Overtrail et Overtrail+ peuvent remorquer une charge allant jusqu’à 8000 livres. Quant aux versions Luxury et Executive, la capacité de remorquage est respectivement de 6990 et 6780 livres. La taille des jantes varie entre 18 et 22 pouces.

Le constructeur estime une cote de consommation en conduite combinée de 13,8 L/100 kilomètres pour l’ensemble des versions.

Lexus promet qu’une motorisation hybride sera offerte ultérieurement, sans toutefois divulguer davantage de détails.

Le Lexus GX est assemblé à Tahara au Japon. Son arrivée chez les concessionnaires du Québec est prévue pour le début de l’année 2024. L’échelle de prix n’a pas encore été divulguée.

