L’électrification se répand de plus en plus dans le monde de l’automobile, mais pas juste du côté des véhicules neufs. Des fabricants autant que des compagnies spécialisées et de simples amateurs s’amusent à convertir de vieux véhicules à essence en modèles 100% électriques, ce qui donne parfois des résultats étonnants.

Le Guide de l’auto en a réuni quelques-uns dans la galerie de photos ci-dessus. À découvrir!