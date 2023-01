Toyota veut convertir à l’électrique les véhicules déjà sur la route

Critiqué pour sa lenteur à développer et à commercialiser des véhicules électriques à batterie, le constructeur japonais Toyota préfère miser sur différentes solutions pour réduire les émissions polluantes. On apprend maintenant que l’une de celles-ci pourrait être de convertir à l’électrique les véhicules qui circulent déjà sur la route.

Le grand patron Akio Toyota en a discuté notamment lors de l’événement Tokyo Auto Salon 2023, où deux Toyota AE86 présentées sur place avaient vu leur mécanique à essence être remplacée : l’une par un moteur électrique avec batterie, l’autre par un moteur alimenté à l’hydrogène.

Le raisonnement de Toyoda est le suivant : même en ne vendant que des véhicules électriques, il restera quand même des centaines de millions d’autres avec un moteur à combustion polluant sur la route. Pourquoi ne pas les convertir?

Photo: Toyota

Certaines compagnies spécialisées le font déjà, bien sûr, mais on parle d’une goutte d’eau dans l’océan. Toyota voudrait pouvoir le faire à plus grande échelle dans un avenir pas si lointain. Aucune précision pour l’instant sur l’échéance, la méthode ou les coûts, cependant.

« Plusieurs constructeurs automobiles visent 100% de véhicules électriques à batterie quelque part entre 2030 et 2040, mais la réalité est que nous ne pouvons pas atteindre la carboneutralité d’ici 2050 simplement en ne vendant que des véhicules électriques. C’est important de fournir des options pour les voitures qui circulent déjà », a déclaré Toyoda.

Photo: Toyota

Rappelons que le Québec compte un peu plus de 5,5 millions d’automobiles et de camions légers immatriculés, mais seulement 165 000 sont dits « zéro émissions » (100% électriques ou hybrides rechargeables).

Pour ce qui est des véhicules électriques neufs, Toyota anticipe d’en vendre 3,5 millions en 2030 – environ trois fois plus que Tesla en ce moment. Le multisegment bZ4X qui vient d’arriver au Canada marque le début d’une nouvelle gamme qui promet d’être assez diversifiée, comme on l’a vu en décembre 2021 avec la présentation d’une quinzaine de concepts Toyota et Lexus.

Éventuellement, ces modèles seront dotés d’une plateforme exclusive et de nouvelles batteries à électrolyte solide procurant une autonomie considérablement supérieure à ce que proposent les batteries actuelles au lithium-ion. Toyota était censé nous montrer un prototype en 2021, mais celui-ci se fait toujours attendre.

