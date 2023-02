Toyota change de cap et veut prioriser les véhicules électriques

Lors d’une conférence de presse au Japon lundi, le prochain chef de la direction de Toyota, Koji Sato, a déclaré que le constructeur allait se doter d’un nouveau leadership à l’international et surtout placer les véhicules électriques à l’avant-plan de sa stratégie.

C’est un changement de cap majeur par rapport à l’approche du grand patron sortant, Akio Toyoda, qui cédera son poste le 1er avril mais demeurera quand même président du conseil d’administration.

Sous la gouverne de ce dernier, Toyota a longtemps préféré miser sur les véhicules hybrides, devenant une référence dans le domaine mais gagnant beaucoup de retard dans la course aux véhicules 100% électriques, ce qui lui a valu beaucoup de critiques.

Comprenez bien : Toyota veut continuer d’être à l’écoute des clients à travers le monde et leur offrir une diversité de produits (hybrides, hybrides rechargeables, hydrogène, etc.), croyant que mettre tous ses œufs dans le même panier n’est pas la solution, mais désormais les véhicules électriques à batterie seront la priorité.

Photo: Toyota

“C’est maintenant le bon moment pour accélérer le développement de véhicules électriques à batterie avec une nouvelle approche, a dit Sato. Spécifiquement, nous développerons une nouvelle génération de véhicules électriques pour la marque Lexus d’ici 2026 […] tout en élargissant notre gamme actuelle. »

La gestion de l’énergie et de la chaleur, l’amélioration des batteries et l’aérodynamisme sont autant d’exemples d’aspects sur lesquels les ingénieurs vont travailler plus sérieusement, guidés par une volonté réduire les coûts et d’être plus concurrentiels.

En outre, pour que ces véhicules électriques attirent vraiment les gens, Sato a laissé entendre que la compagnie devra modifier drastiquement son modèle d’affaires, allant de la production jusqu’aux ventes et au service. Lexus, qui rappelons-le deviendra 100% électrique en Amérique du Nord, en Europe et en Chine d’ici 2030, mènera cette transformation.

Photo: Dominic Boucher

Toyota avait fixé en décembre 2021 un objectif de 3,5 millions de véhicules électriques vendus par année dans le monde à partir de la fin de la décennie. Sato a promis de donner plus de détails en avril une fois qu’il sera officiellement assis dans son nouveau rôle de chef de la direction de Toyota.

Les multisegments Toyota bZ4X et Lexus RZ viennent tout juste d’arriver sur le marché canadien, mais on ne peut pas dire qu’ils se démarquent des compétiteurs. Quels seront les prochains? On a bien hâte de le découvrir.

En vidéo : Essai routier du Toyota bZ4X 2023