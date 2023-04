Électrification : une coalition de 54 organismes presse Toyota d’agir

À la veille de l’entrée en fonction du nouveau chef de la direction de Toyota, Koji Sato, 54 organismes environnementaux représentant une vingtaine de pays lui ont écrit une lettre conjointe demandant que le constructeur japonais en fasse beaucoup plus en matière d’électrification que sous le règne de son prédécesseur, Akio Toyoda.

Parmi les signataires se trouvent la Fondation familiale Trottier, basée à Montréal, dont la mission consiste notamment à soutenir les individus et les entreprises qui avancent la recherche scientifique, protègent l’environnement et atténuent les changements climatiques. Greenpeace et le Sierra Club en font aussi partie.

Rappelant que les automobiles sont une des principales causes de pollution atmosphérique, la coalition blâme Toyota dans sa lettre pour des « décennies de tort et de tromperie », par exemple sa tricherie lors de tests d’émissions de 2005 à 2015, qui lui a valu une amende record de 180 millions $ américains.

En gros, elle voudrait que Toyota s’engage à éliminer les moteurs à combustion interne aux États-Unis et en Europe d’ici 2030 puis à travers le monde d’ici 2035 (incluant les véhicules hybrides rechargeables), de même qu’à cesser immédiatement son « lobbyisme anti-climat ».

Photo: Toyota

La lettre comprend d’autres demandes spécifiques, incluant l’utilisation d’énergie renouvelable à travers l’entièreté de ses chaînes d’approvisionnement d’ici 2035, le recours à de l’acier sans énergie fossile pour tous ses véhicules d’ici 2050, la production responsable de minéraux pour batteries de véhicules électriques, de même qu’une conception de batteries qui favorise un réemploi et un recyclages faciles des minéraux en question.

Est-ce des souhaits réalistes? À notre avis, non, mais la pression s’accentue drôlement sur Toyota.

Photo: Toyota

En février, lors de l’annonce de la passation imminente des pouvoirs entre Akio Toyoda et Koji Sato, ce dernier a déclaré que Toyota allait se doter d’un nouveau leadership à l’international et placer les véhicules électriques à l’avant-plan de sa stratégie. Il est toujours prévu que sa marque de luxe Lexus devienne 100% électrique en Amérique du Nord, en Europe et en Chine d’ici 2030.

Toyota avait fixé en décembre 2021 un objectif de 3,5 millions de véhicules électriques vendus par année dans le monde (environ le tiers de ses ventes totales actuelles) à partir de la fin de la décennie. Sato a promis de donner plus de détails en avril une fois qu’il sera officiellement assis dans son nouveau rôle.

