Véhicules électriques : Toyota promet jusqu’à 1 500 km d’autonomie

Toyota a réuni plusieurs de ses spécialistes de l’électrification lors d’une présentation technique au Japon sous le thème « Changeons l’avenir de l’automobile ». Au cours de celle-ci, il a été question de ses plans et de ses nouvelles technologies à venir pour le reste de la décennie.

Cherchant à devenir un chef de file mondial des batteries, le constructeur misera sur différents types et procédés de batteries afin de répondre à une variété de besoins.

D’abord, la prochaine génération des véhicules électriques de Toyota/Lexus arrivera en 2026 avec des batteries lithium-ion évoluées capables d’offrir environ 1 000 km d’autonomie (NDLR : toutes les estimations dans ce texte sont basées sur la norme universelle WLTP, plus optimiste que la nôtre). Leur coût devrait être réduit de 20% par rapport à celles du bZ4X actuellement sur le marché et leur temps de recharge de 10 à 80%, raccourci à 20 minutes.

Photo: Toyota

Quelque part en 2026 ou 2027, des batteries lithium-fer phosphate destinées à rendre les véhicules plus abordables auront un coût réduit de 40%. Leur autonomie sera quand même accrue de 20% par rapport au bZ4X, selon Toyota.

En 2027 ou 2028, des batteries lithium-ion de haute performance se retrouveront dans certains véhicules et offriront 10% plus d’autonomie que les batteries régulières de nouvelle génération.

À peu près au même moment, Toyota lancera ses premières batteries à électrolyte solide. C’est environ cinq ans plus tard que prévu initialement, mais elles permettront de parcourir jusqu’à 1 200 km avec une recharge complète et passeront de 10 à 80% en 10 minutes ou moins d’après ses calculs – un temps de ravitaillement qui s’approche des véhicules à essence.

Photo: Toyota

Enfin, des batteries à électrolyte solide de haute performance devraient arriver vers la toute fin de la décennie et, tenez-vous bien, avoir une autonomie allant jusqu’à 1 500 km.

En plus de travailler sur les batteries, Toyota concentrera ses efforts pour améliorer l’aérodynamisme de ses véhicules en se basant sur des technologies aéronautiques. L’objectif est d’atteindre des coefficients de traînée inférieurs à 0,20, ce qui est encore jamais vu parmi les véhicules de production. Des essieux arrière électriques plus compacts seront aussi intégrés dans le but d’optimiser l’autonomie en même temps que le volume de chargement.

Plus près de nous et à plus court terme, rappelons que Toyota envisage de fabriquer un VUS électrique à trois rangées aux États-Unis à compter de 2025. Celui-ci rivalisera notamment avec le Kia EV9.

