Ce véhicule solaire vient de rouler 1 000 km dans le désert sans s’arrêter

Le rêve de la voiture solaire est-il en train de s’éclipser? On a appris plus tôt cette année que la prometteuse Lightyear One de conception néerlandaise ne verra finalement pas le jour en raison de la faillite de l’entreprise. D’autres projets sont toutefois en cours et porteurs de succès.

Le cas dont on veut vous parler aujourd’hui est celui du Stella Terra, décrit comme le premier véhicule hors route à énergie solaire au monde. Encore au stade de prototype mais légal sur la route, il est l’œuvre de l’Université de technologie de Eindhoven, aux Pays-Bas.

Son exploit? Avoir complété un périple de plus de 1 000 km dans le nord de l’Afrique – allant de la côte marocaine jusqu’au désert du Sahara – sans s’arrêter, ne misant que sur la puissance du soleil. Malgré les conditions difficiles, le seul ennui rencontré en chemin a été un bris de la direction, qu’un garage local s’est chargé de réparer.

Photo: Solar Team Eindhoven

Certes, comme bien d’autres véhicules solaires, le Stella Terra ne remportera pas de concours de design, mais il n’en demeure pas moins attrayant. Après tout, c’est un VUS qui peut atteindre des vitesses de 145 km/h et qui ne pèse que 1 200 kg, donc un peu moins qu’un Nissan Kicks. Même par une journée moins ensoleillée, il serait capable de parcourir entre 650 et 700 km.

Sa grande efficacité est notamment attribuable à des panneaux solaires de nouvelle génération et à une batterie compacte et légère. Selon le directeur du projet, Wisse Bos, le Terra a 5 à 10 ans d’avance sur tout ce qui se fait de comparable actuellement.

Photo: Solar Team Eindhoven

Dans les endroits où les infrastructures de recharge pour véhicules électriques à batterie sont rares et plus ou moins fiables et où le réseau routier est sous-développé, un tel véhicule offre énormément de potentiel. Il n’y a toutefois aucun plan de mise en marché sur la table pour le moment.

À tout le moins, Bos et son équipe espèrent que leur travail puisse inspirer des constructeurs tels que Land Rover et BMW à concevoir des véhicules plus durables, plus efficaces et plus pratiques pour les gens, peu importent où ils habitent. Le Terra s’est montré très confortable et ne s’est jamais enlisé pendant toute la durée de son aventure africaine, remarque-t-il.